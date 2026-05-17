Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρόδο το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Αφάντου, με το ένα αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς Λίνδο να πέφτει πάνω σε άλλο όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες διαλύθηκε σε κομμάτια.

Δείτε εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο:

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, δυστυχώς η Πυροσβεστική ανέσυρε τις δύο γυναίκες από το όχημα τους χωρίς τις αισθήσεις τους. Σημειώνεται πως τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν αρχικά τρία άτομα, τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Οι δύο γυναίκες όμως δεν μπόρεσαν να κρατηθούν στη ζωή.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Πηγή: Dimokratiki , rodiaki