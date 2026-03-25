Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε χθες (24/3) το απόγευμα, στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας–Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν έναν επιβαίνοντα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ατόμου, που είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος, διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.