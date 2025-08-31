Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε μηχανή με αυτοκίνητο στην περιοχή των Ψαχνών, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο ένας εκ των δύο αναβατών της μηχανής, ηλικίας 21 ετών κατέληξε. Ο άλλος, ηλικίας 23 ετών, είναι διασωληνωμένος με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.