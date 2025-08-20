Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ekalampaka.gr, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και ένα δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος δικυκλιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. είναι νεαρής ηλικίας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο, κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δίκυκλο φέρεται να μην είχε επαρκή φωτισμό.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.