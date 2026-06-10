Ένας 57χρονος μοτοσυκλετιστής, πατέρας τριών παιδιών, συγκρούστηκε με φορτηγό στον Άγιο Δημήτριο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή του. Το τραγικό συμβάν, εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι διασώστες παρέλαβαν τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα κατέληξε πάνω στο φορτηγό παραμένουν υπό διερεύνηση. Αξιωματικοί της Τροχαίας διενεργούν προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο του δυστυχήματος.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν τυχόν κάμερες ασφαλείας της περιοχής που έχουν καταγράψει τη στιγμή της πρόσκρουσης, καθώς και οι μαρτυρίες διερχόμενων οδηγών, προκειμένου να ριχθεί φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη νέα τραγωδία.