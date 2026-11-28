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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με το thestival, η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11), περίπου στις 8:15, στην περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης. Ένα επιβατικό ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας, στο ύψος της περιοχής Μηλιές.
Η σύγκρουση των δύο οχημάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του 50χρονου. Αμέσως μετά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος θα πραγματοποιηθεί έρευνα.