Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στους Παξούς το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με θύμα ένα 15χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 15χρονος οδηγούσε ένα δίκυκλο με συνοδηγό έναν 17χρονο φίλο του, όταν συγκρούστηκαν σφοδρά με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη.

Σημειώνεται πως ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό τροχαίο, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

Πηγή: Corfunews