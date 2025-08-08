Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών ότι ένας 57χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας) επιβάτης ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου. Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Επίσης, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιτέας ότι ένας 80χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Αλυκής Βοιωτίας. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ιτέας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.