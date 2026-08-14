Η τοπική κοινωνία της Κιμώλου βρίσκεται σε βαθιά θλίψη μετά τον τραγικό χαμό του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε ντους στο εξωτερικό μπάνιο μιας παλιάς κατοικίας.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διακρίβωση των αιτίων, εστιάζοντας στο ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος αλλά και στην απουσία του απαραίτητου ρελέ προστασίας, το οποίο θα μπορούσε να είχε διακόψει ακαριαία την παροχή.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργος Καλλιακμάνης εξέφρασε την απορία του για την έκδοση πιστοποιητικού σε μια εγκατάσταση χωρίς ρελέ διαρροής, στηλιτεύοντας παράλληλα τη συνηθισμένη και επικίνδυνη συνήθεια να παραμένει ο θερμοσίφωνας ανοιχτός κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων εξήγησε πως η ηλεκτροπληξία αποτελεί ένα ακαριαίο συμβάν που δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα αλλοιώνει πλήρως τη λειτουργία του μυοκαρδίου και προκαλεί άμεση ανακοπή.

Παράλληλα, τόνισε τα χαρακτηριστικά ίχνη που αφήνει το ρεύμα στο σώμα και στη μικροσκοπική εικόνα των ιστών, τα οποία επιβεβαιώνουν αδιαμφισβήτητα την αιτία θανάτου.

Η περιγραφή του γιατρού Αγαπητού Ξάνθη αποτύπωσε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Η μητέρα εντόπισε το παιδί της περίπου μισή ώρα μετά το συμβάν και, ενώ επιχειρούσε να το βοηθήσει, ένιωσε και η ίδια να τη χτυπάει το ρεύμα.

Η άμεση εντολή του γιατρού να κατεβάσει αμέσως τον γενικό διακόπτη αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς απέτρεψε ένα δεύτερο θύμα.

Παρά την ταχύτατη κινητοποίηση του διασώστη, του ασθενοφόρου και τις προσπάθειες αναζωογόνησης με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ο 17χρονος είχε ήδη καταλήξει, υπογραμμίζοντας τον τεράστιο κίνδυνο που εγκυμονεί η επαφή με θύμα ηλεκτροπληξίας σε περιβάλλον με νερό χωρίς προηγούμενη διακοπή του ρεύματος.