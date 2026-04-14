Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς Κοτσόρου στην Κεφαλονιά, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και άτομο με αθλητικές διακρίσεις.

Πρόκειται για τον 26χρονο Βαγγέλη Γαλιατσάτο, ο οποίος στο παρελθόν είχε αναδειχθεί πρωταθλητής άρσης βαρών σε επίπεδο Νέων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κατακτήσει το Χρυσό Μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ17.

Σημειώνεται πως για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ακόμη ένας 22χρονος από την Αλβανία, με τις Αρχές να τους κατηγορούν για «έκθεση σε κίνδυνο» που οδήγησε στον θάνατο της νεαρής.

Εν τω μεταξύ το απόγευμα της Τρίτης στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε και συνελήφθη και ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το άτομο αυτό αναζητούσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος είναι το άτομο που συνόδευε τον 26χρονο αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εκεί άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν στις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε ότι απέναντι από ψητοπωλείο ήταν πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη κοπέλα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών που έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μυρτώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς τοξικομανείς, πριν η 19χρονη βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, το σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη Μυρτώ, είναι ένα μέρος όπου κατά καιρούς παρατηρείται διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως λένε οι ντόπιοι.

Περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της, αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν, καθώς δεν έχει αποκλειστεί ως αιτία θανάτου η χρήση ναρκωτικών.

Η 19χρονη πάντως δεν έφερε εμφανείς κακώσεις στο σώμα της, που να δείχνουν ότι υπήρξε χρήση βίας σε βάρος της.Η άτυχη κοπέλα, προερχόταν από μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα της, νοσηλεύτρια στο Πρόγραμμα «Νοσηλεία κατ’ οίκον», καλείται τώρα να διαχειριστεί μια δυσβάσταχτη απώλεια.