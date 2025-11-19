Ο θάνατος του 4χρονου στα Σπάτα Αχαΐας οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα και όχι σε πτώση από την μάντρα όπως υποστήριζε η οικογένεια του μικρού αγοριού στην αρχή.

Η οικογένεια του 3χρονου έκρυβε το όχημα σε στάβλο και τώρα δηλώνει πως τα αρχικά ψέματα για την μάντρα, τα επικαλέστηκε γιατί ο 25χρονος θείος του παιδιού δεν είχε ολοκληρώσει τη μεταβίβαση της μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος θείος από τις έντονες τύψεις πήγε στην αστυνομία χθες το πρωί 18/11 και ομολόγησε την αλήθεια, ότι δηλαδή ο θάνατος του μικρού αγοριού οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκκίνηση το όχημα γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του μικρού Ανδρέα. Επιπλέον, ο 25χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχαν κρύψει το όχημα μετά το δυστύχημα.

«Μου είπε προς τιμήν του και τον επαίνεσα για αυτό ότι δεν αντέχω έχω βάρος στην συνείδησή μου. Δεν είπα την αλήθεια. Εγώ ήμουν πάνω σε μια γουρούνα όταν γλίστρησα μαζί με το παιδί», δήλωσε μ ο δικηγόρος του 25χρονου, Θεόδωρος Χρονόπουλος.

Δεν αλλάζει κάτι νομικά αυτή η εξέλιξη. Εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετωπίζει.

Τέλος, ο 25χρονος δεν κρατείται καθώς είχε αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα και η οικογένεια του παιδιού εξακολουθεί μα μην επιθυμεί την ποινική δίωξη του.