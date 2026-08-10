Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, αποφάσισε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) ο εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας.

Πριν από μόλις μερικά εικοσιτετράωρα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου σήμερα περίπου στις 19.30 εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Zούγκλας», λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του 66χρονου, εκτυλίχθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τον ίδιο και θύτη τον αδελφό του.

Τέλος, οι Αρχές έχουν «κυκλώσει» το σενάριο της δολοφονίας, ωστόσο τα πάντα είναι ανοιχτά.