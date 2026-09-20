Σε τραγωδία εξελίχθηκε μία συνηθισμένη κυριακάτικη εξόρμηση στην Ακτή Βουλιαγμένης, όταν ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιο διαπληκτισμό με άλλον 76χρονο λουόμενο και μία 21χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Το ασύλληπτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20/9), είχε όπως φαίνεται μία εντελώς ασήμαντη αφορμή, τη χρήση μιας ξαπλώστρας.

Το χρονικό της μοιραίας αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο 82χρονος κατέφθασε στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του και τακτοποιήθηκαν στις ξαπλώστρες τους. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο προσήλθε ένας 76χρονος, συνοδευόμενος από μια 21χρονη κοπέλα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» είναι ΑμεΑ.

Μια διαφωνία σχετικά με τις ξαπλώστρες στάθηκε ικανή για να ανάψουν τα αίματα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 82χρονος, απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού, φέρεται να προσπάθησε να κρατήσει περισσότερες ξαπλώστρες, με αποτέλεσμα να διαπληκτιστεί με τον 76χρονο και την 21χρονη που ήταν μαζί του.

Αρχικά, η ένταση οδήγησε την 21χρονη στο ιατρείο της παραλίας λόγω αδιαθεσίας.

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου όταν ο 76χρονος επέστρεψε στο σημείο.

Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι δεν γνωρίζονταν από πριν, μετατράπηκε γρήγορα σε άγρια χειροδικία.

Σύμφωνα με μαρτυρία του φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ, όλα ξεκίνησαν όταν ο 76χρονος φίλος του πήγε να πιάσει ξαπλώστρες κι εκείνος βρισκόταν στο γκισέ της εισόδου κι έκοβε εισιτήριο:

«Ο φίλος μου πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, ενώ εγώ έβγαζα εισιτήριο. Διαπληκτίστηκε με τον 82χρονο που του είπε “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτός (ο 82χρονος) κρατούσε τις ξαπλώστρες. Μου είπε ο φίλος μου, ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Ο ηλικιωμένος κατέληξε από τη φασαρία που έγινε. Τον είχε ρίξει κάτω και τον χτυπούσε τον φίλο μου. Ήταν πρησμένος, είχε αίματα κι αυτός και η κοπέλα».

Δεύτερος μάρτυρας, που δεν γνώριζε κανέναν από τους εμπλεκόμενους δήλωσε ότι προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με τα ουρλιαχτά της κοπέλας να ακούγονται σε όλη την παραλία:

«Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ, αυτός είχε κάνει 3 bypass».

Ανακοπή και υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης

Κατά τη διάρκεια της σφοδρής συμπλοκής, ο 82χρονος κατέρρευσε, παθαίνοντας ανακοπή καρδιάς. Οι ναυαγοσώστες και το προσωπικό της πλαζ έσπευσαν αμέσως στο σημείο, μεταφέροντάς τον στο ιατρείο της παραλίας.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές τους να τον επαναφέρουν στη ζωή, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ τέσσερις φορές και χρησιμοποιώντας απινιδωτή, ο ηλικιωμένος δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου περίπου στις 11 το πρωί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:00, προχώρησε στην προσαγωγή του 76χρονου και της 21χρονης, οι οποίοι κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο. Παράλληλα, προσήχθη και ο υπεύθυνος της παραλίας, για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.