Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο όσων ελέγχονται μπαίνουν ανακτημένα ψηφιακά ευρήματα, ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου αλλά και το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στο «μικροσκόπιο» των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έχει τεθεί μια φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού. Η συγκεκριμένη εικόνα, με ώρα λήψης 14:45, απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου στο Κολωνάκι με τα μάτια κλειστά.

Οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές εξετάζουν εξονυχιστικά τη φωτογραφία για να διαπιστώσουν:

Εάν ο καλλιτέχνης ήταν ακόμη στη ζωή κατά τη λήψη της.

Για ποιον σκοπό τραβήχτηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Εάν οι ενδείξεις των μηχανημάτων που διακρίνονται στο φόντο αποκαλύπτουν ζωτικές λειτουργίες.

Παράλληλα, μέσων της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου ερευνάται αν η φωτογραφία απεστάλη σε τρίτα πρόσωπα ή μεταφέρθηκε σε υπολογιστή.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων και το χρονικό κενό

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν ήδη να ανακτήσουν από τον κατασχεμένο υπολογιστή του ιατρείου το ραντεβού του τραγουδιστή στην οδό Καρνεάδου, το οποίο είχε διαγραφεί.

Ταυτόχρονα, κρίσιμο θεωρείται το ζήτημα του ακριβούς χρόνου λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Το λογισμικό του μηχανήματος κατέγραψε χρόνο έναρξης στις 14:14 και συνολική λειτουργία 42 λεπτών, ωστόσο η κατάθεση διασώστη του ΕΚΑΒ αναφέρει ότι το μηχάνημα βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία όταν έφτασε στο ιατρείο, περίπου στις 16:30. Για τον ακριβή υπολογισμό έχει ζητηθεί η συνδρομή της κατασκευάστριας εταιρείας.

Όλα δείχνουν πως το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 15:00. Οι Αρχές εστιάζουν στο σημαντικό χρονικό κενό μέχρι τις 16:20, οπότε και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Κατά το διάστημα αυτό, εξετάζεται αν οι δύο γιατροί επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον τραγουδιστή ή αν προέβησαν σε ενέργειες απόκρυψης στοιχείων πριν καλέσουν βοήθεια.

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκθέσεις και το κατηγορητήριο

Τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να παραδώσουν την τελική τους έκθεση στον Ανακριτή.

Τα συμπεράσματα των Αρχών αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της έρευνας, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί εάν οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκόμενων γιατρών θα αναβαθμιστούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναμένεται να ζητήσει η οικογένεια του εκλιπόντος.

Το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Το ενδεχόμενο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να παραμείνουν εκτός φυλακής, είναι ορατό εφόσον μείνει ως έχει η ποινική κατηγορία που τους αποδίδεται, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με το αιτιολογικό ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία από την έρευνα των αρχών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η αποδιδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής», ενώ πρόσθεσε πως, εάν παραμείνει η συγκεκριμένη ποινική κατηγορία, είναι πιθανό οι δύο εμπλεκόμενοι να παραμείνουν ελεύθεροι.

Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα, Δευτέρα (14/09) οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δικαστικές Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, από την άφιξη του τραγουδιστή έως την επέμβαση του ΕΚΑΒ.