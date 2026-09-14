Aνοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.