Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά ο 32ος τακτικός ανακριτής, με τον εισαγγελέα να συμφωνεί με το αίτημα και να εισηγείται θετικά προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται έξι κινητά τηλέφωνα, ένας σκληρός δίσκος και ένα USB, που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μεταξύ των συσκευών περιλαμβάνονται τα κινητά του τραγουδιστή, των δύο γιατρών που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση, καθώς και δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ο ανακριτής ζητά να ελεγχθεί το σύνολο των δεδομένων ψηφιακών επικοινωνιών, με την άρση του απορρήτου να αφορά το ανώτατο χρονικό διάστημα που επιτρέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το αίτημα καλύπτει την περίοδο από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Μέσω της εξέτασης των επικοινωνιών, οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι ενέργειες και οι επαφές των κατηγορουμένων κατά το χρονικό διάστημα πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αναμένεται να αποφανθεί επί του αιτήματος με την έκδοση σχετικού βουλεύματος μέσα στην εβδομάδα.