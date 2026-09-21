Εμφανώς εκνευρισμένος εμφανίστηκε μετά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αρχικά είπε ότι πήγε για να βοηθήσει τον ανακριτή στο έργο του, αλλά δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μόνο μία φορά, στη συνέχεια στράφηκε κατά των δημοσιογράφων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ που με κάνατε διάσημο».