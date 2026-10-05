Στην ποινική δίωξη αλλά και στην προφυλάκιση των δύο γιατρών μέτρησε πολύ η συμπεριφορά τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη και κυρίως το γεγονός ότι δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο.

«Μέτρησε» επιπλέον το γεγονός ότι σε δύο συστεγαζόμενα ιατρεία ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τους ισχυρισμούς τους αλλά και τα κενά που προκύπτουν, ενώ αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τις έρευνες του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, αφού αναμένονται τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου των 6 τηλεφωνικών συνδέσεων, αλλά και συμπληρωματικών καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση

Διασώστρια ΕΚΑΒ: «Μας είπε στο ΕΛΠΙΣ δεν μπορώ να έρθω»

Η πρώτη που τους «καίει «για τη συμπεριφορά τους είναι η διασώστρια του ΕΚΑΒ: «Όταν κατεβήκαμε κάτω κατέβηκε και κόσμος από το ιατρείο μαζί μας σίγουρα δύο άτομα. Μας έφεραν τον εξοπλισμό μας και ένα τσαντάκι του Μαζωνάκη και μία σακούλα φαρμακείου που είχε μέσα μία κρέμα Fucidin.Την ώρα που είμασταν στην είσοδο ακούστηκε από τον ασύρματο η εντολή να πάμε στο ΕΛΠΙΣ. Δεν μας ζήτησε κανείς από το ιατρείο να έρθει μαζί μας , ούτε εμείς ρωτήσαμε. Ο ένας διασώστης ενημέρωσε, την ώρα που βάζαμε τον Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο και εγώ ξεκίνησαν πάλι την ΚΑΡΠΑ, ότι θα πάμε στο ΕΛΠΙΣ και η γυναίκα που είχε κατέβει κάτω του απάντησε ότι «στο ΕΛΠΙΣ δεν μπορώ να έρθω. Στο νοσοκομείο τους είπαμε ότι δεν μας έδωσαν ιστορικό και πως δεν ξέρουμε τι πήγε να κάνει στο ιατρείο. Ρωτούσαν οι γιατροί να μάθουν ένα έχει πάρει κάποια φάρμακα και τους είπαμε ότι δεν μας είπαν κάτι σχετικό».

Κατηγορούμενη γιατρός : «Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή. Μπήκα στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω»

Η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα δίνει άλλη εκδοχή και για τον απινιδωτή αλλά και για τις κινήσεις της κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Για τον απινιδωτή αναφέρει:

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ και του ΕΛΠΙΣ.»

Καμία αναφορά ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε όπως και ότι κλήθηκε στο τηλέφωνο ο προμηθευτής για να διαπιστώσει ότι ουσιαστικά ήταν σαν να μην υπήρχε.

Για το ΕΚΑΒ ανέφερε:

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.»

Οι αντιφάσεις στην κατάθεσή της

Όπως έχει αναφέρει η «Ζούγκλα» η Ιωάννα Γάκα, έχει υποπέσει σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της.

«Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό, στο 89, και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα για τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη τόνισε πως «αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», επιμένοντας παράλληλα ότι η θεραπεία στην οποία υπεβλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασφαλής.

«Μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», σημείωσε η 56χρονη.

Για το ιατρικό ιστορικό που δεν πήρε ποτέ από τον καλλιτέχνη ανέφερε: «Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, λόγω της φύσης της διαδικασίας».Πρόσθεσε ακόμη πως «άλλωστε η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό, είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής».

«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά»

«Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας». Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τις καταθέσεις τις αρχικές τόσο της ίδιας, όσο και των υπαλλήλων που βρίσκονταν μέσα στον χώρο, πως «ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά όταν ήρθε, ήταν σε υπερδιέγερση».

H 56χρονη γιατρός ανέφερε για τον τραγουδιστή: «Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά».

«Δεν είναι πλασμαφαίρεση, αλλά διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος»

Όταν η Ιωάννα Γάκα ρωτήθηκε για τη θεραπεία που πραγματοποίησε στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ότι «δεν πρόκειται για πλασμαφαίρεση, αλλά για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος».

Και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι από τις αστυνομικές Αρχές τι ήταν;

Οι διαφημίσεις που έκανε για τα μηχανήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συγκεκριμένη θεραπεία πώς προέκυψαν, αν πρόκειται απλώς για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος»;

Ρωτήθηκε ακόμη γιατί το διαφημιστικό της εταιρείας αναφέρεται ως διαδικασία πλασμαφαίρεσης και απάντησε πως «πρόκειται για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος και όχι για πλασμαφαίρεση. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια, ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος ή παρενέργειες, δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου, δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο».

Η Ιωάννα Γάκα κλήθηκε από τον Ανακριτή να περιγράψει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την μοιραία εκείνη ημέρα.

Η δική της εκδοχή για την ώρα έναρξης της θεραπείας και την εξέλιξη του περιστατικού

Δίνοντας την δική της εκδοχή της ιστορίας, αναφέρθηκε σε διαδοχικές προσπάθειες εξεύρεσης φλέβας, στις διακοπές της θεραπείας και στα όσα τραγικά ακολούθησαν. Κατέθεσε πως η θεραπεία είχε ξεκινήσει στις 14:37:46, όπως κατέγραψε το μηχάνημα. Ωστόσο, στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι κατά τις 16:00 έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο.

Τα δύο πρώτα alerts που χτύπησαν, σύμφωνα με όσα είπε προκλήθηκαν επειδή δεν είχαν ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος, ώστε να ξεκινήσει η ροή του αίματος. Στις 15:22:54, η ίδια πάτησε παύση στη θεραπεία, καθώς είχε σπάσει φλέβα. Προσπάθησε να εντοπίσει νέα φλέβα και λίγο πριν τις 16:00 η ροή του αίματος άνοιξε εκ νέου. Ένα λεπτό αργότερα, διακόπηκε και πάλι η διαδικασία, καθώς παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα με φλέβα.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης σηκώθηκε και πήγε τουαλέτα.

«Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα, και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα ήταν το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ, του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», ανέφερε στην κατάθεσή της η Ιωάννα Γάκα.

Ο τραγουδιστής επέστρεψε και ξεκίνησε η εξεύρεση της κατάλληλης φλέβας. «Βρήκα μία μικρή στην δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε, και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση, αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική κρέμα στην ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν ακριβώς. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», κατέθεσε η 56χρονη.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά το παραπάνω περιστατικό. Η ανειδίκευτη γιατρός υποστήριξε ότι τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου στον Γιώργο Μαζωνάκη και κάλεσε τον σύζυγό της και συγκατηγορούμενο Ηλία Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια, ζήτησε από την νοσηλεύτρια να ετοιμάσει την ένεση αδρεναλίνης. Παράλληλα ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πέντε λεπτά αργότερα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

«Ο ΙΣΑ γνώριζε για τα μηχανήματα»

Για τον ΙΣΑ και τα μηχανήματα, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε πως «Τα δύο μηχανήματα που έχω εγώ είναι τα πλέον εξελιγμένα. Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον ΙΣΑ όπως όλα μας τα μηχανήματα, και έχει γίνει και έλεγχος το 2025, από τον οποίο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Όταν έγινε η αυτοψία από τον ΙΣΑ το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα, γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολύ έλεγχοι από πολλές Αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο το οποίο αγοράστηκε το 2023, το δήλωσα το 2025».

Κατηγορούμενος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος: «Δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι στο προσωπικό του ΕΛΠΙΣ»

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρει στην απολογία του: «Το ιατρείο της συζύγου μου διέθετε απινιδωτή στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος Inus.Δεν το είχαμε συζητήσει .Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε. Μόλις έφθασαν οι διασώστες μάλιστα παρά την ασυστολία, προσπάθησαν να κάνουν απινίδωση στον ασθενή και ο απινιδωτής εκφώνησε στα αγγλικά «μην απινιδώσετε». Δεν μας είπαν εάν ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ασυστολία με τον απινιδωτή. Όταν έφθασαν μας είπαν να κάνουμε πίσω ,ανέλαβαν αμέσως και έβαλαν τον ασθενή σε καρεκλάκι και όχι σε φορείο. Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της ιατρού λειτουργούσε αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω αν τον είχε ελέγξει η ιατρός.

Ερώτηση: Γιατί δεν πήγατε στο νοσοκομείο με τη γιατρό;

Απάντηση: Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η σύζυγός μου είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του ΕΛΠΙΣ. Ότι πληροφορίες ήταν απαραίτητες τις είχε δώσει στους διασώστες ως η γιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου για οποιαδήποτε πληροφορία.

Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές εξετάσεις

Τα πρώτα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί προποφόλη, ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA. Τα τελικά αποτελέσματα από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το εργαστήριο έχει ζητήσει τη λήψη νέου δείγματος, προκειμένου να προχωρήσει και σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν ήδη ανιχνευθεί.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.