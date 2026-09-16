Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από μία εξαντλητική ανακριτική διαδικασία που κράτησε σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα.

Έπειτα από περίπου 17 ώρες απολογιών, ερωτήσεων και διευκρινίσεων ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν ότι οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες.

Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ήρθε σε μία στιγμή κατά την οποία η δικογραφία έχει εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα και τις καταθέσεις προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Και πλέον, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο το τι συνέβη, αλλά κυρίως το πότε συνέβη.

Ο «ψηφιακός μάρτυρας» που άλλαξε τα δεδομένα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας είναι το ίδιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ανάλυση των δεδομένων του από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών επέτρεψε στις Αρχές να σχηματίσουν ένα πολύ πιο συγκεκριμένο χρονολόγιο για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία λίγο μετά τις 14:00, ενώ καταγράφηκε πραγματική διαδικασία πλασμαφαίρεσης διάρκειας περίπου 42 λεπτών. Παράλληλα, στο σύστημα εμφανίστηκαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις και συναγερμοί, η σημασία και η διαχείριση των οποίων αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο των ερωτήσεων του ανακριτή.

Τα δεδομένα αυτά απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διαφοροποιούσαν την εικόνα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αρχικά δοθεί για τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή, την έναρξη της θεραπείας και τα όσα ακολούθησαν.

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση του οδηγού ταξί, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 13:55, ενώ εργαζόμενη φέρεται να τον τοποθετεί μέσα στον χώρο θεραπείας λίγο μετά τις 14:00.

Οι συναγερμοί και το κρίσιμο διάστημα μέχρι το ΕΚΑΒ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το μηχάνημα άρχισε να εμφανίζει προειδοποιήσεις μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο.

Η τεχνική έρευνα κατέγραψε επαναλαμβανόμενα alerts κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό που εξετάζεται είναι τι ακριβώς σήμαιναν οι συγκεκριμένες ενδείξεις, πώς αξιολογήθηκαν από τους γιατρούς και εάν θα έπρεπε να έχει διακοπεί νωρίτερα η διαδικασία και να ζητηθεί άμεσα νοσοκομειακή βοήθεια.

Στη δικογραφία έχουν προστεθεί επίσης δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο από το κινητό της γιατρού, στα οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. Το υλικό εξετάζεται από τις Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα, ενώ ερευνάται και σε ποιο πρόσωπο είχε αποσταλεί μέρος του.

Παράλληλα, η έρευνα έχει επεκταθεί σε διαγραμμένα ψηφιακά αρχεία, ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να φωτίσει τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε και το γεγονός ότι, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο ιατρείο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο χώρος όπου είχε πραγματοποιηθεί η θεραπεία είχε ήδη καθαριστεί. Εργαζόμενες έχουν υποστηρίξει ότι επρόκειτο για πάγια διαδικασία καθαριότητας μετά από κάθε θεραπεία.

Τι είπε η Ιωάννα Γάκα στον ανακριτή

Για περίπου οκτώ ώρες βρισκόταν ενώπιον του ανακριτή η Ιωάννα Γάκα, αρνούμενη ότι ενήργησε με δόλο και υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε τα προβλεπόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη συνέβη στις 16:15 και ότι στις 16:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Για τους συναγερμούς του μηχανήματος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αποτελούσαν ένδειξη καρδιακής ανακοπής, αλλά μπορούσαν να σχετίζονται με προβλήματα στις φλέβες ή στους φλεβοκαθετήρες κατά τη διαδικασία.

Παράλληλα, η υπεράσπισή της έστρεψε μέρος των αιχμών προς το ΕΚΑΒ. Κατά τον ισχυρισμό της, οι διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο δεν διέθεταν φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί με καρέκλα και να υπάρξει διακοπή της ΚΑΡΠΑ κατά τη μεταφορά του προς το ασθενοφόρο. Πρόκειται για ισχυρισμό της κατηγορουμένης, ο οποίος αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής της γραμμής.

Για τις φωτογραφίες του Μαζωνάκη που εντοπίστηκαν στο κινητό της, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι συνηθίζει να φωτογραφίζει ασθενείς στο πλαίσιο της ιατρικής της πρακτικής και ότι το συγκεκριμένο υλικό είχε αποσταλεί σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον σύζυγό της.

Στην Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί, μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα μεταφερθεί.

Θεοδωρόπουλος: «Δεν είχα σχέση με τη θεραπεία»

Διαφορετική ήταν η υπερασπιστική γραμμή του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής και ότι δεν είχε συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με την απολογία του, ενημερώθηκε για τις επιπλοκές ενώ βρισκόταν με άλλο ασθενή και έσπευσε στη συνέχεια να βοηθήσει.

Για να στηρίξει το δικό του χρονολόγιο, επικαλέστηκε μεταξύ άλλων ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε άλλο ασθενή στις 16:06, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ώρα ασκούσε κανονικά τα ιατρικά του καθήκοντα και δεν βρισκόταν στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή.

Και οι δύο γιατροί υποστήριξαν επίσης ότι τα μηχανήματα που κατασχέθηκαν ήταν νόμιμα, είχαν αγοραστεί με παραστατικά και είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι εξηγήσεις τους, ωστόσο, δεν απέτρεψαν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός θα κρατηθεί μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα πάει. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν μόλις άκουσε την προφυλάκιση φέρεται να είπε ότι «θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας»

Λυκούδης: «Να ανοίξουν στόματα»

Την ίδια ώρα, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο κ. Λυκούδης έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί με ποιους επικοινωνούσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά τις κρίσιμες ώρες, ενώ έχει θέσει ζήτημα και για τις καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν ανακριβή στοιχεία ως προς τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή και ζήτησε να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση ψευδούς κατάθεσης. «Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε νεότερη τοποθέτησή του ο δικηγόρος της οικογένειας μίλησε στη τηλεόραση του Ant1, σχετικά με την προφυλάκιση των δύο γιατρών.

Η έρευνα δεν τελείωσε με τις προφυλακίσεις

Η προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική δικαστική εξέλιξη, όχι όμως το τέλος της υπόθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ψηφιακά πειστήρια, τις επικοινωνίες, τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων και τις ακριβείς κινήσεις όσων βρίσκονταν στο ιατρείο.

Το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ και ποια ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που είχαν την ευθύνη της φροντίδας του.

Αυτό είναι πλέον το κρίσιμο κομμάτι της έρευνας που καλείται να φωτίσει η Δικαιοσύνη.

Οι δύο κατηγορούμενοι εξακολουθούν να αρνούνται την κατηγορία και η προσωρινή κράτησή τους δεν αποτελεί κρίση επί της ενοχής τους, η οποία θα κριθεί στη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.