Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα (21/9), ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις έρευνες για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος, πρόκειται να καταθέσει τις δικές του απαντήσεις για όσα εξετάζουν οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Η κατάθεσή του αναμένεται να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο γιατί ελήφθη η επίμαχη φωτογραφία, τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται να είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και στον λόγο για τον οποίο η φωτογραφία στάλθηκε στο κινητό του. Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του ίδιου και της γιατρού αμέσως μετά.

Τα «φώτα» στραμμένα στην κατάθεση του ψυχοθεραπευτή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει δημόσια τι συνέβη, πριν ολοκληρώσουν το έργο τους οι ανακριτικές Αρχές.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής δεν κατηγορείται για κάτι, ωστόσο οι δηλώσεις του εγείρουν το ενδιαφέρον σχετικά με το ποια είναι αυτά τα πράγματα που αναμένεται να αποκαλύψει στην κατάθεσή του και δεν έχει πει μέχρι σήμερα.

Επίσης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, ο εμπλεκόμενος θα δώσει διευκρινίσεις για το είδος της επαφής που είχε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, τις λεπτομέρειες της γνωριμίας του με τον γνωστό καλλιτέχνη, καθώς και για τη συνάντηση που είχαν κανονίσει.

Βάσει των όσων προτίθεται να υποστηρίξει, ο συντονισμός του με την 56χρονη μετρούσε αρκετά χρόνια πίσω και δεν σχετιζόταν αρχικά με την τρέχουσα υπόθεση.

Η γιατρός ήταν πελάτισσά του, έχοντας λάβει συνεδρίες στο παρελθόν. Πέραν της προσωπικής τους επαφής, φαίνεται πως υπήρχε και τυπικό συμφωνητικό συνεργασίας, έγγραφο το οποίο ο υπνοθεραπευτής σκοπεύει να προσκομίσει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη στις ιατρικές παρεμβάσεις που δέχτηκε ο τραγουδιστής.

Σχετικά με την επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η πρώτη τετ α τετ συνάντησή τους τοποθετείται χρονικά στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο 24ωρα πριν το μοιραίο συμβάν.

Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό, παρουσία τρίτων προσώπων, τα οποία και πρότειναν στον καλλιτέχνη να αναζητήσει τη συμβουλή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη συνάντηση αυτή περιορίστηκαν αποκλειστικά στη λήψη του ιστορικού του και δεν εφαρμόστηκε καμία θεραπευτική μέθοδος.

Στη συνέχεια, προγραμματίστηκε δεύτερη συνάντηση για το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου —ημέρα κατά την οποία επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή— αμέσως μετά την αποχώρησή του από το ιατρείο της Καρνεάδου. Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει πως και σε αυτή τη συνάντηση ο στόχος ήταν η ολοκλήρωση της καταγραφής του ιστορικού.

Στο επίκεντρο της ανάκρισης μπαίνει και η γραπτή επικοινωνία που είχε ο ίδιος με την 56χρονη γιατρό λίγο πριν το συμβάν.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να αναφέρει πως έστειλε μήνυμα για να επιβεβαιώσει αν θα πραγματοποιούνταν κανονικά η συνάντησή του με τον τραγουδιστή. Η γιατρός έστειλε στον υπνοθεραπευτή μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, συνοδευόμενη από τη φράση «Όλα καλά», με την επικοινωνία τους να διακόπτεται αμέσως μετά. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τεθούν υπό την αξιολόγηση του ανακριτή.

To δεύτερο γραφείο των γιατρών στο Κολωνάκι με τα σεμινάρια ύπνου

Επισημαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς, που είναι το νέο «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πήγε αυτοβούλως στον ανακριτή, την Τετάρτη (16/9) (μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη) να καταθέσει ότι ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας που έστειλε η γιατρός από το κινητό της την ώρα που ο δημοφιλής ερμηνευτής υποβαλλόταν στην μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.

Είπε μάλιστα ότι συνεργαζόταν μαζί της και δήλωσε έκπληκτος για όσα συνέβησαν, μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, διευκρινίζοντας πως ο ανακριτής του όρισε κατάθεση για την ερχόμενη Δευτέρα.

Μια ματιά στην ιστοσελίδα του πιστοποιεί την επαγγελματική του σχέση με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε «σεμινάρια και εργαστήρια» στον χώρο του δεύτερου ιατρείου που διατηρούσε το ζεύγος των προφυλακισμένων γιατρών, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6 στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, στις σχετικές κοινοποιήσεις αναφέρεται ότι το κόστος ανά άτομο για συμμετοχή στο εργαστήριο ήταν 350 ευρώ, ενώ ο τόπος διεξαγωγής ήταν στον «ανακαινισμένο και εξαιρετικά διαμορφωμένο, φιλόξενο χώρο του νέου ολιστικού ιατρείου των Δρ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου».

Στο σεμινάριό του ο υπνοθεραπευτής ανέφερε χαρακτηριστικά : «Θα βυθιστούμε στις πιο πρόσφατες έρευνες για να κατανοήσουμε την φυσιολογία του ύπνου. Θα μάθουμε και θα κατανοήσουμε τι είναι:

Ημερολόγιο ύπνου.

Οι κύκλοι του ύπνου και τα στάδιά τους

Τα υπνογραφήματα, η τεχνολογία μελέτης του ύπνου και η κατανόησή της.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού.

Η αδενοσίνη και η μελατονίνη.

Η στέρηση ύπνου και οι επιπτώσεις του.

Οι πιο διαδεδομένες διαταραχές ύπνου.

Πώς να κοιμόμαστε σωστά

Πώς να διαχειριζόμαστε την αϋπνία

Πως να διαχειριστούμε την μάστιγα της εποχής μας, την χρόνια έλλειψη ύπνου».

Το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου, τον περίμενε στην Κηφισιά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση του οδηγού ταξί, που τον μετέφερε στο Κολωνάκι. «Είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς πού, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά, περίπου δύο ώρες».

Κι αυτή δεν θα ήταν η πρώτη τους συνάντηση. Δύο ημέρες πριν το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό. Ήταν όμως εκείνος που τον παρότρυνε να επισκεφθεί το ιατρείο του Κολωνακίου;

«Ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ο κύριος αυτός (Μαζωνάκης) πήγαινε χρόνια για υδροθεραπείες εκεί. Αρκεί αυτή η απάντηση; Σας εξηγώ λοιπόν ότι ήταν πελάτης της κυρίας (…) επί χρόνια», είπε μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, ο Νάσος Κομιανός.

Εν τούτοις, το ζήτημα που εξετάζεται πλέον είναι το γιατί υποβλήθηκε ο Μαζωνάκης στην πλασμαφαίρεση και πώς πείστηκε. Μήπως ο υπνωτισμός λειτουργούσε ως έναυσμα; Μία εκδοχή θέλει τους υπνωτιστές να θεωρούν ως προαπαιτούμενο την αποτοξίνωση του οργανισμού.

«Πας να ανοίξεις το κουτί τις ψυχής σου. Δεν πας τοξικομένος. Δεν πας γεμάτος τοξίνες» έλεγε ο υπνοθεραπευτής. Η αποτοξίνωση του οργανισμού αποτελούσε ζητούμενο και για την κατηγορούμενη γιατρό: «Έχω στη διάθεσή μου ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος». Τα κρίσιμα ερωτήματα θα απαντηθούν σύντομα ενώπιον του ανακριτή.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι συναλλαγές των δύο γιατρών

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Ο 58χρονος γιατρός κρατείται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων και σε χώρο απομονωμένο από τους υπόλοιπους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον των φυλακών και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται, μάλιστα, να επαναλαμβάνει στους κρατουμένους που βρίσκονται κοντά του ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί βρίσκεται στη φυλακή.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκισή του είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας και δίψας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε τη μοιραία θεραπεία, κρατείται σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, επίσης σε καθεστώς απομόνωσης.

Κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής τους, οι δύο γιατροί φέρεται να έχουν υποβάλει τα πρώτα τους αιτήματα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και τις ώρες επισκεπτηρίου.

Παράλληλα, αναμένεται να υποβάλουν αιτήματα για την τοποθέτηση τηλεοράσεων στα κελιά τους.

Η μεταγωγή τους στον Κορυδαλλό πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των κρατουμένων. Για τον λόγο αυτό οι δύο γιατροί κρατούνται σε χώρους μακριά από τους υπόλοιπους κρατουμένους και προαυλίζονται ξεχωριστά, υπό στενή επιτήρηση.

Την ίδια ώρα, παράλληλα με την ποινική έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή, οι Αρχές εξετάζουν σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού.

Με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου και να συμπεριλάβει παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, είναι δυνατόν να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του στη Βούλα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται είτε το άνοιγμά του, είτε η μεταφορά του στην αρμόδια Αρχή για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Οικογένεια Μαζωνάκη για γιατρούς: «Είναι εκεί που πρέπει…»

Εν τω μεταξύ, δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή προσπαθεί να διαχειριστεί την αβάσταχτη απώλεια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, τοποθετήθηκε στo OPEN για τους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

«Είναι εκεί που πρέπει να είναι, κι εκεί πρέπει να παραμείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη, αναφερόμενη στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Παράλληλα, η αδελφή του τραγουδιστή εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της οικογένειας για την τεράστια αγάπη και στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο τις τελευταίες ημέρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές του.