Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο 32ος τακτικός ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν η υπόθεση μπορεί να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή για την προγραμματισμένη απολογία τους, ενώ οι δικαστικές Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους τη νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται ψηφιακά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, καθώς και δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν.

Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου υλικού αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της ποινικής διαδικασίας.

Η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της γιατρού

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της νέας έκθεσης φέρεται να είναι φωτογραφία που αποδίδεται στην κατηγορούμενη γιατρό και, σύμφωνα με τα στοιχεία, τραβήχτηκε στις 14:45, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι.

Στην εικόνα εμφανίζεται ο τραγουδιστής χωρίς τις αισθήσεις του. Η φωτογραφία φέρεται να είχε διαγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού λίγο πριν από την προσαγωγή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να επαναφέρουν το διαγραμμένο αρχείο.

Παράλληλα, οι Αρχές φέρεται να ανέκτησαν και τον διαγραμμένο ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επισκέψεις και ραντεβού του στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Όλα τα συγκεκριμένα δεδομένα εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ενσωματώθηκαν στη νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή.

Το χρονικό της πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο με ταξί στις 13:55. Κατά τις καταθέσεις της γραμματέως, παρέμεινε περίπου δέκα λεπτά στον χώρο υποδοχής και στη συνέχεια πέρασε στο γραφείο μαζί με τη γιατρό, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και παρέμεινε ενεργό για περίπου 42 λεπτά. Η διαδικασία, ωστόσο, φέρεται να μην ολοκληρώθηκε ομαλά, καθώς το μηχάνημα εμφάνισε ένδειξη συναγερμού, υποδεικνύοντας ότι είχε παρουσιαστεί πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μηχάνημα αποσυνδέθηκε στις 14:56. Το χρονικό αυτό σημείο εξετάζεται σε συνδυασμό με το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης και την ανακοπή που, κατά τα υπό διερεύνηση στοιχεία, σημειώθηκε ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το μηχάνημα φαίνεται να εμφάνισε ένδειξη συναγερμού λίγο μετά τις 15:20.

Το κρίσιμο διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ

Μετά τη διακοπή της διαδικασίας προκύπτει ένα σημαντικό χρονικό κενό, το οποίο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Η φωτογραφία που φέρεται να τραβήχτηκε στο ιατρικό κρεβάτι καταγράφεται στις 14:45, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16:23.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ποιες ενέργειες έγιναν μετά την εμφάνιση του προβλήματος και πότε αποφασίστηκε η κλήση ασθενοφόρου.

Το συγκεκριμένο χρονικό κενό θεωρείται κρίσιμο για την έρευνα, καθώς εξετάζεται εάν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ποιο ακριβώς σημείο κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Ποιοι βρίσκονταν στον χώρο της πλασμαφαίρεσης

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει, στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης εισήλθε μόνο η γιατρός.