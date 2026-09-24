Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται η εμπλοκή και τρίτου προσώπου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο γιατροί του ιατρείου της Καρνεάδου, προφυλακίστηκαν στον Κορυδαλλό και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Τα ευρήματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν πολλά πράγματα που θα επηρεάσουν την υπόθεση. Σημειώνεται πως έρχεται νέος κύκλος καταθέσεων, με τα καινούργια πρόσωπα να προστίθενται στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, αναμένεται να καταθέσει η πέμπτη νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία ήταν αφάντη, όσο κατέθεσαν οι υπόλοιπες τέσσερις.

Οι άνδρες της αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να εμπλέκεται είτε με την κάλυψη των γιατρών, είτε με την απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα.

Στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται μια κομβική για την υπόθεση, μαρτυρία από την πέμπτη νοσηλεύτρια, η οποία την ώρα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Ιωάννα Γάκα.

Ο διάλογος μεταξύ της νοσηλεύτριας και της γιατρού έχει προβληματίσει την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια απευθύνθηκε στη γιατρό και της είπε «δεν τον βλέπω καλά», με την κα. Γάκα να της απαντάει «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ο διάλογος με τον κατασκευαστή του απινιδωτή

Μετά τα αλλεπάλληλα alarms του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη γιατρός άνευ ειδικότητος μπροστά στην νοσηλεύτρια και στις υπόλοιπες εργαζόμενες του ιατρείου έκανε δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 16:00 και ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του, η Ιωάννα Γάκα φώναξε τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με τον απινιδωτή, αλλά αυτός δεν λειτουργούσε.

Και δεύτερη φορά κάλεσαν τον κατασκευαστή του απινιδωτή και όπως φαίνεται τον ρώτησαν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. «Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον απινιδωτή», ρώτησαν επ΄ακριβώς τον κατασκευαστή. Οι δύο γιατροί τόνισαν στον άνθρωπο ότι δεν έχει μπαταρία. «Βεβαίως και έχει μπαταρία, διότι ο απινιδωτής στο διάστημα το οποίο είναι στην εγγύηση έχει μια ημερομηνία λήξης», τους επεσήμανε, προσθέτοντας πως πιθανότατα δεν τον χρησιμοποιούν σωστά

Το τηλέφωνο παρέμεινε ανοιχτό, Γάκα και Θεοδωρόπουλος είχαν βάλει ανοιχτή ακρόαση και άκουγαν προσεκτικά τις οδηγίες που έδινε ο κατασκευαστής. Ποτέ δεν λειτούργησε ο απινιδωτής, δεν κατάφεραν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά και άφησαν για 84 λεπτά τον τραγουδιστή χωρίς βοήθεια. Μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά.

Το επόμενο βήμα, ήταν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Λίγο μετά τις 16:00, οι δύο γιατροί αναζήτησαν πληροφορίες από εργαλείο AI και έψαχναν το πώς θα επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη μέθη. Έπειτα από τις δύο κλήσεις στον κατασκευαστή, κάλεσαν στο τηλέφωνο την αναισθησιολόγο.

«Ελπίζω το τρίτο πρόσωπο να μην βρεθεί κατηγορούμενο»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη έκανε μία επισήμανση σε εκπομπή στην τηλεόραση.

«Στις τρεις και είκοσι δύο. Και χτυπάνε τα αλάρμ τρεις και είκοσι τρία, τρεις και σαράντα πέντε και τρεις και είκοσι τρία έχουμε συνεχή αλάρμ. Θα μας το πουν οι ειδικοί αυτό μετά τις ιστολογικές. Αλλά τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πρώτη παύση της θεραπείας είναι τρεις και είκοσι δύο», σημείωσε.

«Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι να είναι η μοναδική που δε θα πει ψέματα και η μοναδική που δε θα βρεθεί κατηγορούμενη. Ελπίζω αυτά που έχετε ως δημοσιογραφική πληροφορία να είναι ακριβή και αυτά να είναι που θα κατατεθούν επακριβώς στον κύριο ανακριτή. Γιατί εμείς θέλουμε την αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος να έχει ήσυχη τη συνείδησή της, να κοιμάται ήσυχη, αλλά και να μη βρεθεί κατηγορούμενη. Γιατί οι άλλες τρεις είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενες», τόνισε ο κ. Λυκούδης.