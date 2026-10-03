Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς μετά τις καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι η υπερασπιστική γράμμη που ακολουθεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι να «δώσει στεγνά» την Ιωάννα Γάκα.

Στο επίκεντρο των ερευνών των ανακριτικών Αρχών βρίσκονται τα άτομα που βρίσκονταν στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνέαδου και συγκεκριμένα στον χώρο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, η ΚΑΡΠΑ που έγινε στον καλλιτέχνη και τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Οι πολύωρες καταθέσεις της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου εμφανίζουν σημαντικές αντιθέσεις και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα αν θυμηθούμε και τις δύο διαδοχικές παραιτήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης της ανειδίκευτης γιατρού.

Η Ιωάννα Γάκα κλήθηκε από τον Ανακριτή να περιγράψει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

«Η θεραπεία ξεκίνησε, ώσπου ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα το ηλεκτροκαρδιογράφημα, αραίωνε το οξυγόνο, έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9, με μέτρηση στο πόδι.

Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Nομίζω η κα Γ…, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι, εάν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο».

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει πώς ξεκίνησε να κάνει η ίδια ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος κατέθεσε πως «χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κα Γάκα παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κα Γάκα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Η κα Γάκα βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς». Ποιος έκανε τελικά ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη;

Το μυστήριο με τον απινιδωτή και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Όλα τα παραπάνω φαίνεται πως συνέβησαν λίγο μετά τις 16:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, στις 16:10, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, όπως προέκυψε από έγγραφο που προσκόμισε, βρισκόταν στο γραφείο του με ασθενή, συνταγογραφούσε εξετάσεις και δεν είχε καταλάβει τίποτα για το περιστατικό.

Γνωστό είναι επίσης πως ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος την επίμαχη ημέρα, δεν ήταν αρχικά στο ιατρείο. Βρισκόταν σε καφετέρια στο Κολωνάκι, όπου έπινε ανενόχλητος τον καφέ του, ώσπου κάποιος τον πήρε τηλέφωνο.

Έπειτα από το τηλεφώνημα, ο παθολόγος με γρήγορο βάδην φαίνεται να φεύγει από το κατάστημα εστίασης και να κατευθύνεται πιθανότατα προς την Stem Cell Clinic. Το ρόλοι τότε έδειχνε 14:43. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη στο ιατρείο της Καρνεάδου από τις 14:00 και αυτό είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε από την κατέθεση του οδηγού ταξί που τον άφησε στο σημείο. Υπενθυμίζουμε πως όσο ο Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, ο Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο γραφείο του, αλλά με δικό του ασθενή. Προκύπτει δηλαδή πως μετά το εστιατόριο, ο γιατρός πήγε στο γραφείο και έπειτα ακολούθησε το τραγικό συμβάν με τον καλλιτέχνη.

Ακόμη, ο 58χρονος παθολόγος μέσω της κατάθεσής του έριξε αιχμές για τα μηχανήματα της γυναίκας του. «Το μηχάνημα της κας Γάκα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάνει λόγο για μια θεραπεία «διπλού φιλτραρίσματος του πλάσματος» και όχι πλασμαφαίρεσης.

«Δεν είχαμε ελέγξει ποτέ τον απινιδωτή»

«Το ιατρείο της κας Γάκα διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus, Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε. Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κα Γάκα λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελέγξει και η κα Γάκα».

Ωστόσο, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε πως ο απινιδωτής τέθηκε σε λειτουργία και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του «Ελπίς». Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή».

Δύο δικηγόροι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της Γάκα

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε πως δυο διαδοχικές παραιτήσεις συνήγορων υπεράσπισης είχε η κατηγορούμενη γιατρός το τελευταίο διάστημα. Αρχικά ο Νίκος και ο Τέλλος Αγαπηνός πλέον εκπροσωπούν αποκλειστικά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Φαίνεται πως προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από την σύζυγό του, η οποία όπως και ο εντολέας του κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Έπειτα από την παραίτηση των Αγαπηνών, γνωστοποιήθηκε πως θα την γιατρό θα την αναλάβει ο έμπειρος ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος μετά από δύο ημέρες επίσης παραιτήθηκε. Ο νέος συνήγορος υπεράσπισης της 56χρονης είναι πλέον ο Πέτρος Πανταζής.

Η ανακοίνωση του κ. Πανταζή:

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα, μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ».

Η ανακοίνωση της παραίτησης του ποινικολόγου, Νίκου Αλεξανδρή:

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή».