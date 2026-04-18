Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς παίρνει νέα τροπή, με τις εξελίξεις να πυκνώνουν και τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται.

Η πλευρά της οικογένειας επιμένει πως το κάδρο των ευθυνών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Δικηγόρος οικογένειας της Μυρτούς: «Θα ανοίξει κι άλλο η υπόθεση»

Ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απάντησε θετικά στο ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ξεκαθαρίζοντας ότι η έρευνα έχει ακόμη δρόμο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, κατά την εμπειρία μας, για αρκετές βδομάδες, αρκετούς μήνες ακόμα… Η δικιά μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι ότι, ‘ναι’, θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι τοποθετήσεις της οικογένειας βασίζονται στα έως τώρα στοιχεία, χωρίς να παραβιάζεται η διαδικασία:

«Αυτή είναι η δικιά μας πεποίθηση και εκτίμηση με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε, διότι έχουμε σεβαστεί μέχρι ακεραίας μυστικότητα την προδικασία».

Με αιχμηρό ύφος, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι τα δεδομένα που έχουν ήδη προκύψει οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα:

«δεν πρέπει να είσαι και κανένας… τρελός ή πανέξυπνος ερευνητής για να διαπιστώσεις αυτό το πράγμα. Μόνοι σας πριν αναφέρατε κάποια γεγονότα»

και πρόσθεσε:

«είναι ξεκάθαρο. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που θέλουμε είναι να λάμψει η αλήθεια».

Ο Παναγής Δρακουλόγκωνας επέμεινε ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί στις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της 19χρονης, αλλά να επεκταθεί χρονικά:

«να λάμψει η αλήθεια και να δούμε τι πραγματικά έγινε, όχι μόνο τις τελευταίες δύο ώρες, “τις προηγούμενες 6 ώρες, τις προηγούμενες 8 ώρες. Ενδεχομένως θα να πρέπει να βρουν κάποια στοιχεία για το τι έγινε την προηγούμενη βδομάδα ή τις προηγούμενες 15 ημέρες. Και αφού θα λάμψει η αλήθεια … έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα αποδοθεί και δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών, έθεσε ένα κομβικό ζήτημα που, όπως είπε, πρέπει να απαντηθεί:

«Προφανέστατα πρέπει να ερευνηθεί πώς ξαφνικά ξύπνησε ένα παιδί, το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του ναρκωτικά – δεν έχει πάρει στη ζωή του καμία ουσία- αποφάσισε να πάει… σε ένα ξενοδοχείο και να πει ‘φέρτε μου ναρκωτικά’. Και μετά από τρεις ώρες ήταν νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου… Η διαδικασία η ανακριτική θα κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμη».

Πατέρας Μυρτούς: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της 19χρονης, ανέφερε πως πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, ενώ έκανε λόγο για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω».

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης», είπε και συνέχισε:

«Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

«Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει «θα σε βρω και θα σε σκοτώσω».

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δε το πήγαν στο νοσοκομείο; Γιατί; Χάθηκε πολύς χρόνος. Χάθηκε. Τι αισθάνομαι εγώ γι΄αυτούς; Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Ας αναλάβει ο πατέρας του», δήλωσε η μητέρα της 19χρονης.

Ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε πως η κόρη του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν.

Ο 66χρονος και οι αντιφάσεις

Όπως είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα» στην υπόθεση αναδεικνύεται και ένα τέταρτο πρόσωπο-κλειδί: ένας 66χρονος συνταξιούχος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος εμφανίστηκε και κατάθεσε αυτοβούλως στις Αρχές.

Όπως κατέθεσε, γνώρισε τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου στις αρχές Απριλίου και επικοινωνούσαν μέσω WhatsApp.

«Ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα κοιμόταν σε παγκάκια», ανέφερε στις αρχές ο 66χρονος.

Τότε, της πρότεινε να της στείλει χρήματα για να μείνει σε ξενοδοχείο. Όπως είπε:

«Η Μυρτώ μου είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα. Της έστειλα 220 ευρώ μέσω IRIS για να βρει ένα ασφαλές μέρος».

Μάλιστα, παρουσίασε και αποδεικτικό της μεταφοράς.

Οι καταθέσεις του, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με την εκδοχή του 23χρονου, ο οποίος δεν ανέφερε πουθενά τη χρηματική βοήθεια, ενώ παρουσίασε διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις τους εκείνο το βράδυ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Μυρτώ ήταν ζωντανή μέχρι περίπου τις 04:00 τα ξημερώματα, καθώς τότε καταγράφεται η τελευταία βιντεοκλήση με τον 66χρονο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνομιλία διακόπηκε απότομα όταν κάποιος μπήκε στο δωμάτιο, ενώ η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα ανδρικό όνομα που δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 23χρονος επικοινώνησε με τον 66χρονο, ενημερώνοντάς τον ότι η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ζητώντας οδηγίες για το κινητό της.

Οι διάλογοι μεταξύ του 66χρονου και της Μυρτούς

Η συνομιλία τους, όπως παρουσιάστηκε, αποτυπώνει το κλίμα:

66χρονος: «Στα έστειλα. Πήγαινε πάρε φορτιστή, βρες ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Αν θες, πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις 3».

Μυρτώ: «Ναι».

Στις 00:10 η 19χρονη πλήρωσε το κατάλυμα και στις 00:27 καταγράφηκε να εισέρχεται μαζί με τον 23χρονο.

Λίγο αργότερα, στις 03:18:

66χρονος: «Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο».

Μυρτώ: «Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Είσαι ξύπνιος;»

66χρονος: «Ναι ρε!»

Η τελευταία βιντεοκλήση και το όνομα-μυστήριο

Η τελευταία επικοινωνία έγινε στις 04:02.

«Ήταν ξαπλωμένη και φαινόταν σε καλύτερη κατάσταση. Ξαφνικά η κλήση διακόπηκε όταν μπήκαν άτομα στο δωμάτιο. Η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν ένα ανδρικό όνομα», κατέθεσε ο 66χρονος.

Το συγκεκριμένο όνομα δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για παρουσία και άλλου προσώπου.

Οι κλήσεις μετά την κατάρρευση

Στις 05:04, ο 23χρονος κάλεσε τον 66χρονο μέσω βιντεοκλήσης:

«Μου είπε ότι η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και με ρώτησε τι να κάνει με το κινητό της», ανέφερε ο 66χρονος.

Ακολούθησε νέα επικοινωνία στις 05:34:

«Μου είπε ότι φοβόταν να πάει στο νοσοκομείο γιατί υπήρχε αστυνομία».

Στις 06:09 ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό της Μυρτούς σε καφετέρια.

Το μεσημέρι, μετά από μήνυμα του 66χρονου, ο 23χρονος απάντησε πως «η Μυρτώ πέθανε».

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Η εκδοχή του 23χρονου διαφέρει αισθητά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν με τη Μυρτώ στη πλατεία και «έψαχναν Airbnb για να χαλαρώσουν και να κάνουν TikTok».

Δεν ανέφερε πουθενά τη χρηματική βοήθεια του 66χρονου, ούτε την επικοινωνία μαζί του, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των ισχυρισμών του.

Το «χαμένο» βίντεο και τα νέα ερωτήματα

Σαν να μην έφταναν οι αντιφάσεις, οι Αρχές εντόπισαν ότι λείπει κρίσιμο τμήμα από το βίντεο της κεντρικής κάμερας του ξενοδοχείου.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται κομβικό, καθώς καλύπτει τον χώρο όπου φέρεται να αφέθηκε η 19χρονη πριν βρεθεί στο πεζοδρόμιο της πλατείας.

Πλέον εξετάζεται η συλλογή υλικού από παρακείμενα καταστήματα, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν τα κενά.

Κατά τον έλεγχο που έκαναν, οι Αρχές διαπίστωσαν πως από την κάμερα της εισόδου λείπει κομμάτι από το βίντεο, κρίσιμο για να βρεθεί η άκρη του νήματος, καθώς “βλέπει” στο σημείο στο οποίο άφησαν οι τρεις νεαροί την άτυχη Μυρτώ.

Η Εισαγγελία αναμένεται να ζητήσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το ξενοδοχείο όσο και από τα παρακείμενα καταστήματα, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Μυρτώ βρέθηκε αβοήθητη στο πεζοδρόμιο της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου.

Προφυλακιστέοι και οι τρεις κατηγορούμενοι

Το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, μετά από πολύωρες απολογίες, οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο αλβανικής υπηκοότητας.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή σε κρίσιμα σημεία.

Η έξοδός τους από το Δικαστικό Μέγαρο Αργοστολίου έγινε από πίσω είσοδο, υπό τον φόβο εντάσεων, καθώς έξω από αυτό είχαν συγκεντρωθεί πολίτες, συγγενείς και φίλοι της 19χρονης.

Τι λένε οι κατηγορούμενοι για τις τελευταίες ώρες

Από τις απολογίες προκύπτει ότι ο 26χρονος παραδέχθηκε πως προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ υποστήριξε ότι όλοι συνέβαλαν οικονομικά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η δεύτερη χρήση έγινε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Μυρτώ άρχισε να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ισχυρίστηκε ότι θεώρησε πως υπέστη επιληπτική κρίση και προσπάθησε να τη βοηθήσει, βάζοντας το χέρι στο στόμα της. Μάλιστα, ανέφερε ότι φέρει δαγκώματα από τα δόντια της και ζήτησε ιατροδικαστική επιβεβαίωση.

«Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση», φέρεται να κατέθεσε, εξηγώντας ότι έβαλε το χέρι του στο στόμα της για να μην «γυρίσει η γλώσσα», είπε στην απολογία του ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι αρχικά είπε ψέματα για την παρουσία του μαζί της εκείνο το βράδυ, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε εγκατάλειψη.

Για τον τρίτο νεαρό αλβανικής καταγωγής, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε από τους ίδιους και βρέθηκε τυχαία στο διπλανό δωμάτιο.