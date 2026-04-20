Η υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά δεν είναι πλέον απλώς μια τραγική ιστορία. Με κάθε νέα μαρτυρία, μετατρέπεται σε έναν γρίφο με πολλά επίπεδα, όπου οι λεπτομέρειες όχι μόνο δεν κλείνουν τα κενά, αλλά γεννούν νέα ερωτήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται, η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που ήταν από τους τελευταίους που επικοινώνησαν μαζί της, αλλά και η επιμονή της οικογένειας ότι «η αλήθεια δεν έχει ειπωθεί ακόμη».

Το παρασκήνιο που ερευνάται

Η Μυρτώ έχει ήδη κηδευτεί, ενώ για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα. Ωστόσο, η έρευνα όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά φαίνεται να ανοίγει συνεχώς νέα μέτωπα, με πληροφορίες που προσθέτουν σκοτεινές αποχρώσεις στο ήδη βαρύ σκηνικό.

Αρχικά, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο 23χρονος που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ είναι τρανς άτομο, γνωστό ως «Ολίβια».

Λίγο αργότερα, στο κάδρο μπήκε και ο 66χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε συχνές επαφές με σεξεργάτριες, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια για ένα ευρύτερο δίκτυο επαφών γύρω από τη νεαρή κοπέλα.

Οι αστυνομικοί πλέον «ξεψαχνίζουν» κάθε επικοινωνία και κάθε σύνδεση των εμπλεκομένων πριν από τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το πλήρες δίκτυο επαφών της.

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία αν και δεν έχει σχέση με την Κεφαλονιά, ενδέχεται να αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα που ζει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της σεξεργασίας.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει διαδικτυακές της παρουσίες, όπου φέρεται να προωθούσε τις υπηρεσίες της μέσω βίντεο, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η παρουσία της σε χώρο στα νότια προάστια της Αττικής, που περιγράφεται ως σύγχρονος οίκος ανοχής.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε ρόλο διαμεσολαβητή: σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη ήταν που έφερε σε επαφή την «Ολίβια» με τον 66χρονο.

Αυτό που ερευνάται πλέον είναι αν η ίδια γνώριζε και τη Μυρτώ ή αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή της και με τη 19χρονη.

Το ενδεχόμενο η Μυρτώ να είχε βρεθεί (εν γνώσει της ή μη) κοντά σε κυκλώματα μαστροπείας παραμένει ανοιχτό και αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Αν επιβεβαιωθεί, τότε η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σύνθετες και ανησυχητικές διαστάσεις, μετατρέποντας μια τραγωδία σε πιθανό κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου εκμετάλλευσης.

Αδελφή Μυρτούς: «Υποπτεύομαι τους πάντες»

Η δημόσια τοποθέτηση της αδελφής της Μυρτούς αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί. Με αγωνιώδη έκκληση ζητά από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει ακόμη και ανώνυμα.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας», ήταν τα λόγια της αδελφής της.

«Η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας», λέει, για να προσθέσει με νόημα πως: «αυτή η ιστορία βρωμάει».

Δεν διστάζει να δηλώσει ότι «για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου», ανοίγοντας το κάδρο των ευθυνών πολύ πέρα από τους ήδη κατηγορούμενους. Η φράση της ότι «θα πέσουμε από τα σύννεφα» λειτουργεί σχεδόν ως προειδοποίηση ότι όσα έχουν έρθει στο φως ίσως είναι μόνο η επιφάνεια.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

Η αδελφή της 19χρονης κοπέλας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Πατέρας Μυρτούς: «Δεν έχει φανεί όλη η αλήθεια»

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με πιο συγκρατημένη ένταση, ο πατέρας της 19χρονης επιμένει ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δεν αντανακλά πλήρως τα γεγονότα. Το πιο κρίσιμο σημείο της παρέμβασής του αφορά τα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν από το κινητό της κόρης του.

Η οικογένεια πλέον θέτει ευθέως το ερώτημα: ποιος κρατούσε το κινητό της Μυρτούς εκείνες τις ώρες; Η εκτίμηση ότι ενδεχομένως άλλος άνθρωπος επικοινωνούσε εκ μέρους της, ζητώντας χρήματα, μετατοπίζει δραματικά το βάρος της υπόθεσης. Αν ισχύει, τότε αλλάζει όχι μόνο η ανάγνωση των συνομιλιών, αλλά και ολόκληρη η αλληλουχία των γεγονότων.

«Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου, για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα γιατί φοβόμουνα την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπήρχε μια τόσο οργανωμένη ενέργεια, μελετημένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια», ανάφερε ο πατέρας της Μυρτούς μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Είμαι 82 χρονών, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα», πρόσθεσε. «Ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου. Ενώ το καθοδηγούσα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου θα βρισκόταν να σπαρταράει, όπως ομολογούν και οι ίδιοι.

Το κατέβασαν σαν να κατεβάζουν σκουπίδια και το πέταξαν, όχι στον δρόμο για να το βρω και να ζήσει, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, για να μη φαίνεται. Και μου λένε ότι έκαναν προσπάθεια να βοηθήσουν; Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, ο 82χρονος πατέρας της δήλωσε ότι παρουσιάστηκε στη ζωή του παιδιού του πριν από ενάμιση μήνα σαν Οδυσσέας.

«Αυτοί είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει όμορφα κορίτσια και άβγαλτα παιδιά… Είμαι εδώ για να μην λοιδορηθεί το παιδί μου».

Τι λέει ο 66χρονος

Ο 66χρονος, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, περιγράφει μια σχέση σχεδόν ανύπαρκτη με τη Μυρτώ. Όπως λέει, η γνωριμία έγινε μέσω τρίτου προσώπου, σε μια ομαδική συνομιλία, με τυπικές κουβέντες χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια.

Η πρώτη ουσιαστική επικοινωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήρθε λίγες ημέρες πριν το περιστατικό, με σύντομα μηνύματα «τυπικού χαρακτήρα». Δεν υπήρχε τίποτα, όπως υποστηρίζει, που να προϊδεάζει για όσα θα ακολουθούσαν.

Η βιντεοκλήση στις 23:38: «Ήταν σε κακή κατάσταση»

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν όπου και μου ζητήσανε συμπληρωματική κατάθεση και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου», δήλωσε και πρόσθεσε για τη γνωριμία του με τη Μυρτώ: «Εκεί για πρώτη φορά, ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση, δεν ξέρω πώς το λένε, με την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ, αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα».

«Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις; Πώς είσαι; Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Α, τυπικά πράγματα. Όχι, τίποτα ιδιαίτερο».

Η επικοινωνία το μοιραίο βράδυ

«Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα, φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν… δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια». «Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω εγώ, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν».

Τα 220 ευρώ και οι «προτάσεις διαφυγής»

Η μεταφορά των χρημάτων (220 ευρώ μέσω IRIS), αποτελεί κομβικό σημείο της υπόθεσης. Ο 66χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά η Μυρτώ δεν ήθελε να του δώσει στοιχεία λογαριασμού και τελικά του έστειλε αριθμό για την αποστολή των χρημάτων.

«Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό».

Περιγράφει μάλιστα ότι της πρότεινε και εναλλακτικές λύσεις: να πάει στην Αθήνα σε σπίτι που διαθέτει ή ακόμη και στην Πρέβεζα. «Να φύγει από αυτή την κατάσταση», όπως λέει χαρακτηριστικά: «Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και με βοήθησες, και κάτι τέτοια».

Η εικόνα που επιχειρεί να δώσει είναι ενός ανθρώπου που λειτουργεί προστατευτικά. Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν: πόσο φυσιολογικό είναι να μεταφέρει κάποιος χρήματα σε μια σχεδόν άγνωστή του νεαρή γυναίκα μέσα σε λίγα λεπτά;

Η τελευταία επικοινωνία στις 04:00: Το δωμάτιο και η διακοπή

Η πιο κρίσιμη στιγμή της αφήγησης εντοπίζεται στις 04:00 τα ξημερώματα. Ο 66χρονος δέχεται νέα βιντεοκλήση. Αυτή τη φορά, η Μυρτώ βρίσκεται όπως λέει μέσα σε δωμάτιο, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, εμφανώς πιο ήρεμη.

Η τελευταία επικοινωνία «Στις 04.04 νομίζω… 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα». «Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε α ο… Δεν ξέρω αν είπε ‘’Δημήτρης’’ ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για αυτά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα».

Αυτό το σημείο αποτελεί και τον πυρήνα του μυστηρίου: ποιος μπήκε στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή;

Το κινητό-κλειδί και τα σενάρια εμπλοκής τρίτων

Η σημασία του κινητού τηλεφώνου της 19χρονης αποκτά καθοριστική διάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή δεν βρέθηκε στην κατοχή της, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της οικογένειας ότι άλλοι ενδέχεται να το χρησιμοποιούσαν.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ τη βιντεοκλήση, προσπαθώντας να προσδιορίσουν την κατάσταση της Μυρτούς, αλλά και τη χρονική αλληλουχία: πότε ακριβώς έχασε τις αισθήσεις της και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες.

Γιατροί Νοσοκομείου Αργοστολίου: «Κάναμε τα πάντα»

Η τελευταία πράξη εκτυλίχθηκε στο Νοσοκομείο του Αργοστολίου. Ο γιατρός που ανέλαβε το περιστατικό περιγράφει έναν αγώνα δρόμου χωρίς καθυστερήσεις. ΚΑΡΠΑ, απινιδωτής, άμεση κλήση καρδιολόγου και αναισθησιολόγου, διασωλήνωση μέσα σε λίγα λεπτά.

«Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Κανείς δεν καθυστέρησε», σημειώνει. Παρ’ όλα αυτά, η 19χρονη δεν επανήλθε.

Ένα παζλ με περισσότερα κομμάτια απ’ όσα φαίνονται

Με τρεις ήδη κατηγορούμενους, έναν 66χρονο υπό διερεύνηση και μια οικογένεια που επιμένει ότι «κάτι δεν κολλάει», η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι λεπτομέρειες αντί να δίνουν απαντήσεις, βαθαίνουν το σκοτάδι. Και όσο η αλήθεια καθυστερεί, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι πίσω από τον θάνατο της Μυρτούς κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνει.