Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, δύο 24ωρα μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα, η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να φέρει στο φως κρίσιμα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί». Για τις τοξικολογικές εξετάσεις είπε πως «σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

«Πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες»

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις», είπε ο Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας.

Για τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν μπλεχτεί στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς, ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε πως «υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα».

Ο 66χρονος και οι αντιφάσεις

Όπως είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα» στην υπόθεση αναδεικνύεται και ένα τέταρτο πρόσωπο-κλειδί: ένας 66χρονος συνταξιούχος, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος εμφανίστηκε και κατάθεσε αυτοβούλως στις Αρχές.

Όπως κατέθεσε, γνώρισε τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου στις αρχές Απριλίου και επικοινωνούσαν μέσω WhatsApp. «Ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα κοιμόταν σε παγκάκια», ανέφερε στις Αρχές ο 66χρονος.

Τότε, της πρότεινε να της στείλει χρήματα για να μείνει σε ξενοδοχείο. Όπως είπε: «Η Μυρτώ μου είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα. Της έστειλα 220 ευρώ μέσω IRIS για να βρει ένα ασφαλές μέρος».

Μάλιστα, παρουσίασε και αποδεικτικό της μεταφοράς. Οι καταθέσεις του, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με την εκδοχή του 23χρονου, ο οποίος δεν ανέφερε πουθενά τη χρηματική βοήθεια, ενώ παρουσίασε διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις τους εκείνο το βράδυ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Μυρτώ ήταν ζωντανή μέχρι περίπου τις 04:00 τα ξημερώματα, καθώς τότε καταγράφεται η τελευταία βιντεοκλήση με τον 66χρονο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνομιλία διακόπηκε απότομα όταν κάποιος μπήκε στο δωμάτιο, ενώ η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα ανδρικό όνομα που δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 23χρονος επικοινώνησε με τον 66χρονο, ενημερώνοντάς τον ότι η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ζητώντας οδηγίες για το κινητό της.

Οι διάλογοι μεταξύ του 66χρονου και της Μυρτούς

Η συνομιλία τους, όπως παρουσιάστηκε, αποτυπώνει το κλίμα:

66χρονος: «Στα έστειλα. Πήγαινε πάρε φορτιστή, βρες ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Αν θες, πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις 3».

Μυρτώ: «Ναι».

Στις 00:10, η 19χρονη πλήρωσε το κατάλυμα και στις 00:27, καταγράφηκε να εισέρχεται μαζί με τον 23χρονο.

Λίγο αργότερα, στις 03:18:

66χρονος: «Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο».

Μυρτώ: «Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Είσαι ξύπνιος;»

66χρονος: «Ναι ρε!»

«Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες από τους γιατρούς»

Ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρθηκε και στη νοσηλεία του αδικοχαμένου κορίτσιού.

«Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό», σημειώσε.

Στη συνέχεια είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας ότι «λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της».