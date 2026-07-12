Τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Ιουλίου, άγνωστοι πήγαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη και έγραψαν στους τοίχους απειλητικά συνθήματα.

«Θάνατος στη ΝΔ», «γκαζάκια στα σπίτια σας», «σκοτώσατε 57 ανθρώπους, εκδίκηση στη ΝΔ» και «ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο», έγραφαν μεταξύ άλλων τα συνθήματα.

Δείτε εικόνες από την οικία της Σέβης Βολουδάκη:

Η είδηση έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση της υφυπουργού στο Facebook στην οποία σημείωσε τα εξής:

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου.

Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.

Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.

Και δεν θα γίνει τώρα».

Η ανάρτηση της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

Μαρινάκης: «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε την ενέργεια αυτή και σε ανακοίνωσή του έγραψε πως «όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν “Θάνατος στη ΝΔ” και “Γκαζάκια στα σπίτια σας” έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες».

«Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Παύλος Μαρινάκης

«Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη».

«Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το “Θάνατος” μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».