Με ένα αναλυτικό σκεπτικό, με στοιχεία και τεκμηριωμένα δεδομένα, καταθέσεις μαρτύρων και πορίσματα ιατροδικαστών ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, κ. Απόστολος Τζαμαλής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του γιου της πρώην Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Σοφίας Αποστολάκη, δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε υποθερμία.

«Δεν υφίστανται κατά την κρίση μας καθόλου ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος, προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικό ποινικό νόμο, σε βάρος του Βασιλείου Καλογήρου», αναφέρει ο δικαστικός λειτουργός, θέτοντας στο αρχείο την έγκληση που είχε καταθέσει ο πατέρας του ως αβάσιμη στην ουσία της.

Στην εισαγγελική διάταξη που φέρνει στο φως η «Ζούγκλα», αναδεικνύονται όλα τα στοιχεία, αλλά και τα ερωτήματα που προκύπτουν, καθώς υπήρξαν στοιχεία που δεν δόθηκαν στις Αρχές από την αρχή της έρευνας, όπως η αγωγή που λάμβανε. Η φαρμακευτική ουσία ολανζαπίνη, που κινητοποίησε τις Αρχές εντοπίστηκε στον τοξικολογικό έλεγχο και δεν υπήρξε ενημέρωση, αν και ρωτήθηκαν, από τους συγγενείς.

«Εκτός από τα εύλογα ερωτηματικά που αναφύονται σχετικά με ποιο τρόπο, για ποια αιτία και υπό την παρακολούθηση ποιου γιατρού (και μάλιστα ψυχιάτρου) ελάμβανε ο Βασίλειος για μακρό χρονικό διάστημα αυτού του είδους την αγωγή (σ.σ Zyprexa) και μάλιστα, χωρίς τούτο να προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δύναται να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο Βασίλειος Καλογήρου αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς, πλην όμως μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί, σε συνδυασμό και με τα λοιπά ευρήματα, ότι ενδέχεται να υπήρξαν, συμπερασματικά, ο κύριος αιτιακός παράγοντας που κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του, μακριά από την πατρική του οικία και σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας και εν τέλει θερμικής εξάντλησης, χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού του τηλεφώνου, τον οδήγησαν να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Δεν υπήρξε αρπαγή

Ο εισαγγελικός λειτουργός κάνει εκτενή αναφορά στην ιατροδικαστική έκθεση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν κατάγματα ή κακώσεις που να δείχνουν την άσκηση βίας στον άτυχο ψυχολόγο, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα προθανάτιο τραύμα.

«Η απουσία πολλαπλών διάσπαρτων κακώσεων, αποκλείει τη βίαιη εν ζωή μεταφορά του ατόμου στο χώρο ανεύρεσης», επισημαίνεται από το πόρισμα των ιατροδικαστών. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκε ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει ότι υπήρξε βίαιος ασφυκτικός θάνατος. Όσο για την αρπαγή ο κ. Τζαμαλής αναφέρει: «Η εκδοχή αναδείχθηκε ως παντελώς αναντίστοιχη στην πραγματικότητα», ενώ επισημαίνει ότι «από την εξέταση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνιών που είχε στη διάθεσή του (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής) δεν διατηρούσε καμία απολύτως επαφή, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει στόχευση αρπαγής πολλώ δε μάλλον ανθρωποκτονίας».

Η απουσία κινήτρου

Στη διάταξη επισημαίνεται και κάτι ενδιαφέρον που προκύπτει μέσα από την κατάθεσή της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου.

«Αρνητικά απάντησε και η ίδια η μητέρα του θανόντος σχετικά με το εάν είχε δεχθεί απειλές, ενώ σχετικά με το κίνητρο του δράστη ή των δραστών στους οποίους αποδίδουν την εγκληματική ενέργεια της αρπαγής, η ίδια καταθέτει ότι εφόσον ο Βασίλης δεν είχε εχθρούς, αλλά ούτε ο σύζυγος ή η κόρη της, συμπεραίνει ότι το κίνητρο είχε να κάνει με την ίδια, συμπέρασμα όμως το οποίο είναι υπόνοια και εκτίμηση από τα μέχρι τώρα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει που εδράζεται αυτή η υπόνοια ή εκτίμηση».

Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο Βασίλης Καλογήρου συνήθιζε να περπατά, ενώ από τις καταθέσεις προέκυψε ότι έχανε πολλές φορές τον προσανατολισμό του.

Διευθυντής Σχολείου ανέφερε στις Αρχές: «Δύο φορές που ζήτησε να πάει στην τουαλέτα, έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα συνάδελφός μας να αναγκαστεί να τον συνοδεύσει μέχρι εκεί», ενώ σε άλλη κατάθεση αναφέρεται: «Κάποιες φορές σε χρόνο που δεν είχε μάθημα σε τάξη περπατούσε γύρω στο προαύλιο εντός του σχολείου, με κατεβασμένο το κεφάλι του διαρκώς και τα χέρια στις τσέπες, προκαλώντας μάλιστα ερωτηματικά στους μαθητές που τον έβλεπαν».