Σε νέα ανάρτησή της η Σοφία Καλογήρου, πρώην προϊστάμενη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας και μητέρας του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πριν από μερικούς μήνες έξω από τη Λάρισα, αφήνει σαφείς υπόνοιες ότι ο θάνατος του γιου της δεν προήλθε από παθολογικά αίτια αλλά ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Αναφέρει ότι κάποιοι έκοψαν το δάκτυλο του παιδιού της ενώ ήταν εν ζωή, υπονοώντας ότι ήρθαν εν γνώσει της νέα στοιχεία, καθώς γράφει: «Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Καλογήρου, με αφορμή την εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, έχει ως εξής:

«Μπιλάκο μου,

εσύ τον δικό σου Σταυρό τον βίωσες νωρίς και τον κέρδισες τον Παράδεισο…

Λίγους μήνες μετά από την ημέρα που κρατούσες τον Σταυρό με τον Εσταυρωμένο, επάνω στο Περιβόλι ,στον αγαπημένο σου ναό του Αη Γιώργη, έδωσε ο Θεός να βιώσεις τον δικό σου Σταυρό.

Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο,

” ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή ,το δάχτυλο , στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια , ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους , κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέμματα ως γεγονότα.Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε.Για εσένα ειναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου.

Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου.

Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό , πετώντας με φτερά αγγέλου.

Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί.

Πολλές παρηγορίες μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω.Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν.Γελάστε , λάσπη ιαματική μας ρίχνετε.

Σημασία έχει τί λέει ο Θεός!

Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο,το ΦΩΣ, που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου.

Εμείς εδώ δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά, αλλά, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την ΑΛΗΘΕΙΑ, όσο έχουμε πνοή».