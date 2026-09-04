Τέλος καλό, όλα καλά για έναν 25χρονο επισκέπτη από τη Ρουμανία, του οποίου οι διακοπές στη Θάσο πήραν προς στιγμήν δυσάρεστη τροπή έπειτα από ατύχημα που είχε στη δημοφιλή περιοχή της Γκιόλας.

Ο νεαρός τουρίστας υπέστη τραυματισμό στο πόδι έπειτα από πτώση, γεγονός που τον ακινητοποίησε στο σημείο και κατέστησε απολύτως απαραίτητη τη συνδρομή των Αρχών για την απομάκρυνσή του.

Ο μηχανισμός διάσωσης κινητοποιήθηκε άμεσα, όταν γύρω στις 17:30 της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης του 112 δέχτηκε κλήση για βοήθεια. Χάρη στο σύστημα του άμεσου γεωεντοπισμού, οι διασώστες κατάφεραν να προσδιορίσουν χωρίς καθυστέρηση τις ακριβείς συντεταγμένες του τραυματία.

Στην επιχείρηση μετέβησαν ταχύτατα τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του νησιού. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 25χρονο και, αφού τον τοποθέτησαν με προσοχή σε ειδικό φορείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια σε βατό σημείο.

Εκεί, τον περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η δέουσα ιατρική περίθαλψη για τον τραυματισμό του.