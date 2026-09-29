Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή στην Καβάλα, καθώς ο νεαρός αθλητής, Gjana Asllan, άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 16χρονος Άνι, όπως τον φώναζαν φίλοι και συμπαίχτες του, αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα του Βύρωνα Καβάλας στην αναμέτρηση με τον Αίαντα Παναγίας για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας, η οποία διεξαγόταν την Κυριακή στη Θάσο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα. Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του πάνω στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεση κινητοποίηση μετά τον τραυματισμό

Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως και στον 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το συγκινητικό «αντίο» του Βύρωνα Καβάλας

Συγκλονισμένη από την απώλεια του 16χρονου είναι η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας, η οποία τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανακοίνωση.

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του.

Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».