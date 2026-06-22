Μία απίστευτη καταγγελία αναφέρθηκε από συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ στη Θάσο: Ασθενοφόρο που πραγματοποιούσε διακομιδή ασθενούς κλήθηκε να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο στη γραμμή Λιμένας-Κεραμωτή.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/6 στην ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τον Λιμένα της Θάσου με την Κεραμωτή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Kavala Portal ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ Καβάλας, Κωνσταντίνος Τσιτσιλικάκης, πλήρωμα ασθενοφόρου που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς από τη Θάσο προς την Κεραμωτή ενημερώθηκε ότι έπρεπε να καταβάλει το αντίτιμο μεταφοράς τόσο για τους διασώστες όσο και για το ίδιο το όχημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απαίτηση φέρεται να διατυπώθηκε από τους υπεύθυνους του οχηματαγωγού πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Τσιτσιλικάκη ήταν το «Πλατυτέρα».

Ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι δεν τίθεται ζήτημα καταβολής εισιτηρίου από τη στιγμή που πρόκειται για ασθενοφόρο, ανεξάρτητα από το αν η διακομιδή είναι έκτακτη ή προγραμματισμένη.

Όπως καταγγέλλει, παρά τις διαμαρτυρίες των διασωστών –οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προσωρινά στη Θάσο από την Κοζάνη– οι υπεύθυνοι του πλοίου επέμειναν στην έκδοση εισιτηρίου. Τελικά, το ασθενοφόρο επιβιβάστηκε κανονικά στο πλοίο, ωστόσο εκδόθηκε εισιτήριο, με την υπόδειξη προς το πλήρωμα να αποσταλεί ο σχετικός λογαριασμός στο ΕΚΑΒ για την εξόφλησή του.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα να περάσει έτσι. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες καταγγελίες προς όλους τους αρμόδιους φορείς και θα υπάρξει συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιτσιλικάκης.