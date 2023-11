THAT’S IT: 5 Ιταλοί εικονογράφοι αφηγούνται την Ιταλία στην καρδιά της Αθήνας

Η έκθεση That's IT - eat, be well, love Italy, που πραγματοποιείται με αφορμή την 8η ημέρα της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο, παρουσιάζει δεκατρία έργα πέντε Ιταλών καταξιωμένων εικονογράφων. Προωθούμενη από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, η έκθεση που σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από την Myth euromed αποτυπώνει εικαστικά την Ιταλία συνδυάζοντας την ευημερία, την γεύση και το στυλ...