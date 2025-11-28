Έληξε με αίσιο τέλος η περιπέτεια του ζευγαριού από την Έδεσσα που είχε δηλητηριαστεί από άγρια μανιτάρια.

Η 55χρονη γυναίκα μίλησε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και εξέφρασε την ανακούφιση της, όταν οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Ειδικότερα, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα».

Πριν από μερικές μέρες, το ζευγάρι δηλητηριάστηκε από μανιτάρια που κατανάλωσε, τα οποία οι ίδιοι είχαν μαζέψει από το βουνό.

Όταν έφτασαν στο ΑΧΕΠΑ, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται και αυτό απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.