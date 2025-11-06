Στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών θα δικαστεί την Παρασκευή μετά από αναβολή που πήρε σήμερα ο 46χρονος τενόρος της Λυρικής Σκηνής που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και την εξύβριση του ανήλικου γιου του.

Η δίκη με αίτημα της πλευράς του τενόρου πήρε αναβολή, ενώ η συνήγορός του τόνισε στο δικαστήριο ότι δεν είναι κακοποιητής.

Ο 46χρονος συνεχίζει να κρατείται μέχρι αύριο, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον ανήλικο.

Οι Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του τενόρου έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της Τρίτης, ο τενόρος, και ενώ βρισκόταν με το παιδί στο σπίτι του, φέρεται να εξύβρισε τον 14χρονο, να τον έσπρωξε πάνω σε έπιπλο και να τον χτύπησε στο πρόσωπο και στο σώμα, προκαλώντας του εμφανή σημάδια.

Η μητέρα που έχει την επιμέλεια του παιδιού και είναι σε διάσταση με τον τενόρο από τον περασμένο Ιανουάριο, κατήγγειλε στις Αρχές το επεισόδιο, ενώ δήλωσε ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια των παιδιών της.

Παράλληλα σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια ανέφερε στο Zougla.gr πως αυτό που την ενδιαφέρει μόνο είναι να μπορέσει να προστατέψει τα παιδιά της και τίποτε άλλο.

Ακούστε τι δήλωσε: