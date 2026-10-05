Με τέσσερα μαχαίρια και έναν κόπτη εντοπίστηκε έξω από την Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, στη Νέα Ιωνία Βόλου, μία 32χρονη γυναίκα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συλληφθείσα, ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), κατέθεσε ότι τα χρειαζόταν για την προστασία της, αλλά και γιατί ήθελε να σκοτώσει την αδελφή της.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η αδερφή της έδινε χάπια στη μητέρα τους και την είχε αφήσει έξω στο κρύο και γι’ αυτό ήθελε να τη σκοτώσει.

Για την κατοχή μαχαιριών, η ίδια κατέθεσε ότι τα χρειαζόταν για προσωπική της προστασία, αλλά και για τα χρησιμοποιήσει… προκειμένου να αφαιρέσει τη ζωή της αδελφής της.

Φίλος της 32χρονης και μάρτυρας στο δικαστήριο, κατέθεσε πως τη γνωρίζει καλά, είναι τοξικοεξαρτημένη, πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πως διαχρονικά έχει «περάσει» από όλες τις ψυχιατρικές κλινικές της χώρας.

Η 32χρονη, ωστόσο, οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο, επίσης για πράξεις βίας κατά υπαλλήλων και για απείθεια.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, χθες Κυριακή, αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν την κατηγορούμενη να αυτοτραυματίζεται με ξυραφάκι μέσα στο κρατητήριο του Α.Τ. Βόλου. Αμέσως αποπειράθηκαν να προχωρήσουν σε σωματικό έλεγχο, εκείνη όμως ξέσπασε, άρχισε να φωνάζει, να κινείται σπασμωδικά και να χτυπάει τους αστυνομικούς.

Η ίδια, ενώπιον του δικαστηρίου, κατέθεσε πως, αφού προκάλεσε τον αυτοτραυματισμό της, πέταξε το ξυραφάκι στην τουαλέτα. Όταν οι αστυνομικοί της ζήτησαν να τους το παραδώσει και εκείνη τους είπε πως δεν το είχε, όπως ισχυρίστηκε, εκείνοι άρχισαν να τη χτυπούν.

Ο συνήγορός της υποστήριξε ότι η 32χρονη δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί πλήρως τον χαρακτήρα των πράξεών της και ζήτησε να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός.

Ο ίδιος ανέφερε πως η κατηγορούμενη δεν ήταν καν σε θέση να αντιληφθεί τον λόγο για τον οποίο κυκλοφορούσε έχοντας πάνω της τέσσερα μαχαίρια και έναν κόπτη.

Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό περί ακαταλόγιστου, έκανε όμως δεκτό τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή της.

Η 32χρονη κρίθηκε ένοχη για τις πράξεις της οπλοφορίας, της οπλοκατοχής, της βίας κατά υπαλλήλων και της απείθειας, καταδικάζοντάς τη σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους έξι στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετία.

Πηγή: gegonotanews.gr