Σήμερα, 6 Ιανουαρίου, η Ελλάδα γιορτάζει τα Θεοφάνεια με τελετές και εκδηλώσεις σε δεκάδες περιοχές, από τον νότο μέχρι τον βορρά της χώρας. Οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες και στα νερά των ποταμών, λιμνών και θαλασσών για τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων και την αναπαράσταση του εθίμου του Τιμίου Σταυρού.

Το έθιμο αυτό, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο των εορτών, έχει βαθιές θρησκευτικές και πολιτιστικές ρίζες, θυμίζοντας την βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό.

Παρά το γεγονός ότι το έθιμο δεν περιορίζεται θεολογικά ή κανόνες στην ανδρική συμμετοχή, στις περισσότερες περιοχές τη «βουτιά του Τιμίου Σταυρού» πραγματοποιούν κυρίως άνδρες.

Οι γυναίκες σπάνια συμμετέχουν, για λόγους παράδοσης, συνήθειας ή κοινωνικής πρακτικής, αφήνοντας τη στιγμή στους άνδρες να βουτήξουν στα παγωμένα νερά, να πιάσουν τον σταυρό και να λάβουν την ευλογία της χρονιάς.

Το έθιμο συνδυάζει θρησκευτική πίστη, αντοχή και παραδοσιακή αίσθηση θάρρους, και αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες των Θεοφανείων στη χώρα.

Στην πρωτεύουσα ο αγιασμός των υδάτων γίνεται παραδοσιακά στην δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων στο Κολωνάκι και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως φυσικά και σε άλλους δήμους της Αττικής, για παράδειγμα στις Τζιτζιφιές, όπως βλέπετε και στο βίντεο της «Ζούγκλας»

Ηράκλειο Κρήτης: Απρόσμενο περιστατικό με τον σταυρό να σπάει

Με απρόοπτα ολοκληρώθηκε ο αγιασμός υδάτων στον λιμένα Ηρακλείου όταν δεκάδες Ηρακλειώτες αψηφώντας το κρύο έπεσαν στα παγωμένα νερά του λιμένα για να πιάσουν τον σταυρό.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ευγένιος προχώρησε στον καθαγιασμό των Υδάτων και έριξε τον σταυρό.

Οι τολμηροί κολυμβητές, που απαρτίζονται από άτομα κάθε ηλικίας, έπεσαν στα νερά του λιμένος περιμένοντας τον Αρχιεπίσκοπο να ρίξει τον σταυρό για να τον πιάσουν. Στην προσπάθειά τους να πιάσουν τον σταυρό εκείνος έσπασε.

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη φορά πιάνει τον σταυρό ο ίδιος άνθρωπος

Με μαζική προσέλευση κόσμου γιόρτασε και φέτος η Θεσσαλονίκη τα Θεοφάνεια.

Ήδη από νωρίς, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν το λιμάνι και την παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, για να δουν από κοντά την τελετή.

Ο καθαγιασμός των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού τελέστηκαν χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φιλόθεου.

Στο νερό βούτηξαν 55 κολυμβητές, ανάμεσά τους δύο 12χρονα αγοράκια, ενώ τον σταυρό έπιασε ο 23χρονος Στέργιος Παγωνίδης από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα είχε καταφέρει να τον πιάσει ξανά το 2024.

Ναύπλιο: Η τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι

Στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Νεότερης Ελλάδας, τελέσθηκε επίσης με κάθε λαμπρότητα η εορτή των Θεοφανίων στο λιμάνι της πόλης.

Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία και ο μεγάλος αγιασμός στον Ιερό Ναό του Άγιου Νικολάου στο Ναύπλιο, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου και κατόπιν η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της πόλης.

Τρίκαλα Άγια Θεοφάνεια: Υπό βροχή η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού

Μετά τον Αγιασμό των Υδάτων που τελέσθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, η πομπή κατευθύνθηκε στην κεντρική πεζογέφυρα του Ληθαίου ποταμού στην πόλη των Τρικάλων, όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, τέλεσε την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Στα κρύα νερά του Ληθαίου, κάποιοι τολμηροί βούτηξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Ναύπακτος: Δύο μικρά παιδιά ανάμεσα στους βουτηχτές για τον σταυρό

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων στη Ναύπακτο το γεγονός ότι δύο μικρά παιδιά, ηλικίας περίπου έξι ετών, έπεσαν στα νερά του λιμανιού συνοδευόμενα από τους γονείς τους, προκειμένου να λάβουν την ευλογία της ημέρας.

Η πράξη τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.Ιερόθεο, ο οποίος συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τους γονείς τους, επιβραβεύοντας το θάρρος και τη βαθιά πίστη τους.

Σύρος: 5χρονος βούτηξε να πιάσει τον σταυρό

Στη Σύρο, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον Μητροπολιτική Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη.

Ο αγιασμός τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο στο λιμάνι της Ερμούπολης, ενώ τον σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ο νεαρός Βασίλης Κορφιάτης, ο οποίος τον είχε πιάσει και πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους τολμηρούς που έπεσαν στα παγωμένα νερά, ήταν και ένα μικρό παιδί μόλις 5 ετών.

Λήμνος: Αέρας, παγωμένα νερά και 20 τολμηροί στη ρίψη του Σταυρού

Οι άνεμοι ανάγκασαν τις αρμόδιες αρχές να αλλάξουν το σημείο της ρίψης του Σταυρού στη Λήμνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το έθιμο τηρήθηκε με κάθε επισημότητα και συγκίνηση.

Συνολικά περίπου 20 άτομα βούτηξαν στα παγωμένα νερά, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, η μοναδική συμμετοχή από το γυναικείο φύλο, που αποτέλεσε και την ευχάριστη έκπληξη της ημέρας

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

Ιερέας σε Κοινότητα της Τριφυλίας έριξε στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού κόλπου τον Σταυρό με έναν ξεχωριστό τρόπο τηρώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει από προηγούμενα χρόνια!

Ο ιερέας, λοιπόν, στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε το Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα!