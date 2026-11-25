Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της Αττικής έπειτα από καταγγελία μαθητών και γονέων σχετικά με το προφίλ που διατηρούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός εμφανιζόταν στον λογαριασμό του στο Instagram ημίγυμνος στις φωτογραφίες ενώ στο προφίλ του υπήρχε και ένας σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Σημειώνεται πως ο λογαριασμός του στα social media ήταν ανοιχτός και το link που βρέθηκε, προωθούσε τους επισκέπτες σε ιστοσελίδα με πορνό και σε βίντεο στο οποίο «πρωταγωνιστούσε».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών που διατηρούσε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ερωτικό περιεχόμενο:

Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες και ο καθηγητής παύθηκε άμεσα από τα καθήκοντά του ενώ αναμένεται να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Αναστασόπουλος τοποθετήθηκε για την υπόθεση και τόνισε πως σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα το νόμου.