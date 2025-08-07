Δεν κατάφερε να πείσει τις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον πνιγμό της τρίχρονης κόρης της, η 32χρονη Αλγερινή, που μετά την χθεσινή της απολογία πήρε το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Η 32χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα, μετά από πολύωρη απολογία για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της, που βρέθηκε νεκρή σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Στη διάρκεια της υποστήριξε πως ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε ατύχημα στην μπανιέρα του σπιτιού τους. Η 32χρονη γυναίκα στην απολογία της αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά το σενάριο της κακοποίησης του παιδιού της .

Τι είπε στην μαραθώνια απολογία της

Μετά από μια μαραθώνια απολογία που κράτησε τουλάχιστον επτά ώρες στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν χθες από κοινού την προφυλάκιση της 32χρονης μητέρας από την Αλγερία, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση του τρίχρονου κοριτσιού της, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την έκριναν προσωρινά κρατούμενη.

Μεταξύ άλλων η 32χρονη απολογήθηκε για το τι έγινε στο σπίτι το μοιραίο απόγευμα, λέγοντας τα ακόλουθα:

«Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα. Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή».

Στη συνέχεια η 32χρονη περιέγραψε τι έγινε στο Παλαιό Φάληρο, λέγοντας τα ακόλουθα:

«Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει αλλά το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Έφτασα στο Φάληρο με τραμ ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

Η μητέρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Εν αναμονή των εργαστηριακών αναλύσεων

Οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Εκτός του φορέματός της που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, όπως και η βούρτσα μαλλιών με την σπασμένη χειρολαβή.

Στην προσπάθεια μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία. Μάλιστα, η ίδια μόλις δύο 24ωρα μετά την δολοφονία της κόρης της, επιχείρησε να διαφύγει και από την χώρα, επικοινωνώντας με την Πρεσβεία της και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, χωρίς όμως να προλάβει να πάει στο ραντεβού, αφού την ημέρα που το είχε προγραμματίσει συνελήφθη.