Από την ώρα που αποκαλύφθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, προέκυψαν ερωτήματα με το πιο βασικό να είναι αν επιτρέπεται η συγκεκριμένη θεραπεία σε ιδιωτικά ιατρεία .

Η συγκεκριμένη ερώτηση όπως και άλλες, τέθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών λίγο πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τις κρίσιμες ερωτήσεις αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν .

1η ερώτηση: Υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών που μπορούν να διενεργήσουν πλασμαφαίρεση;

Απάντηση : Δεν ορίζεται στο νόμο ποιοι ιατροί μπορούν να διενεργήσουν πλασμαφαίρεση αλλά αυτό προκύπτει από τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το αντικείμενο της επίσημης και αναγνωρισμένης εκπαίδευσης εκάστου ιατρού κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του.

Όπως συναφώς αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η πλασμαφαίρεση διενεργείται από τους αιματολόγους και τους νευρολόγους.Η πλασμαφαίρεση ξεκίνησε ως θεραπευτική πράξη για την θρομμβωτική πορφύρα διενεργείται δε και από νευρολόγους για νευροεκφυλιστικά νοσήματα ,νεφρολόγους και σπανιότερα από ρευματολόγους για αυτοάνοσα νοσήματα, με βάση κάθε φορά συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις.

2η ερώτηση: Υπάρχει υποχρεωτικό ιατρικό πρωτόκολλο που ακολουθείται πριν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ;

Απάντηση: Δεν υπάρχει ένα κοινό υποχρεωτικό ιατρικό πρωτόκολλο για όλα τα τα είδη της πλασμαφαίρεσης.

3η ερώτηση: Επιτρέπεται να πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρεία και με βάση ποιες προϋποθέσεις ;

Απάντηση: Η πλασμαφαίρεση είναι μία ιατρική επεμβατική πράξη που μπορεί να διενεργείται μόνο σε νοσοκομείο και κλινικές. Αντίθετα δεν επιτρέπεται να διενεργείται πλασμαφαίρεση σε ιατρεία, πολυιατρεία κλπ καθώς απαγορεύεται ρητά.

4η ερώτηση: Υποχρεούται ο ιατρός που πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση να λάβει ιστορικό ασθενούς και σε ποια έκταση;

Απάντηση: Προ πάσης υποβολής οποιουδήποτε ασθενή σε πλασμαφαίρεση, ανεξάρτητα από τις ιατρικές ενδείξεις που οδήγησαν στην εκτέλεση της πράξης αυτής, ο ιατρός οφείλει , όπως και πριν από κάθε κλινική εξέταση και ιατρική πράξη να τηρεί τους γενικούς κανόνες άσκησης της ιατρικής , να λάβει πλήρες ιστορικό να υποβάλλει τον ασθενή σε κλινική εξέταση, ιατρική αξιολόγηση και να έχει προηγηθεί, εν προκειμένω ο ενδεδειγμένος εργαστηριακός και καρδιολογικός έλεγχος.

5η ερώτηση : Υπάρχει υποχρεωτικό ιατρικό πρωτόκολλο που ακουθείται πριν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης;

Απάντηση : Δεν υπάρχει ένα κοινό υποχρεωτικό ιατρικό πρωτόκολλο για όλα τα είδη πλασμαφαίρεση .