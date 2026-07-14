Ένας 69χρονος αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού όταν το σκάφος του στο οποίο επέβαινε με την σύζυγό του ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

Στην μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα για τον εντοπισμό του 69χρονου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Eρευνας και Διάσωσης συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, 3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού κι ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής. Σύμφωνα με το Λιμενικό στην περιοχή πνέουν ΒΑ άνεμοι 4 μποφόρ.