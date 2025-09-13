Σώοι εντοπίστηκαν οι 5 επιβαίνοντες σε ταχύπλοο που νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου 13/9, έπεσε σε βραχώδη ακτή στο Θερμαϊκό Κόλπο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου. Επιβάτης του σκάφους είχε επικοινωνήσει με τις αρχές αναφέροντας το συμβάν και ζητώντας βοήθεια.

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, επρόκειτο για ταχύπλοο και όχι αλιευτικό σκάφος και οι επιβάτες του, 3 άντρες και 2 γυναίκες, βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Θυμίζουμε πως επιβάτης του σκάφους επικοινώνησε με τις αρχές και κατόπιν σήμανε συναγερμός όπου και ξεκίνησαν έρευνες για τη διάσωσή τους.

Στις έρευνες συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ ταυτόχρονα συνέδραμε και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιώντας αναζήτηση του ταχύπλοου κατά μήκος της ακτής.