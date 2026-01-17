Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Ε.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Να σημειωθεί, ότι αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.