Χωρίς τέλος η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην περιοχή Φρε στα Χανιά. Συνεργείο του Ερυθρού Σταυρού μπαίνει σήμερα σε χαράδρες και δύσβατες περιοχές, γύρω από το σημείο που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του, πριν από 40 μέρες και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Μάλιστα, χθες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του με τη συμμετοχή της βραβευμένης διασωστικής ομάδας ΟΦΚΑΘ (Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού), της KYON OSFRISIS, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου, ομάδων εθελοντών, της ΕΛΑΣ και κλιμακίων των τοπικών φορέων διάσωσης, ωστόσο δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

Με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον 33χρονο Αλέξη

Σήμερα, ομάδες διάσωσης και εθελοντές, βγήκαν εκ νέου ερευνώντας διάφορα σημεία, ενώ την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς κάθε πολίτη που μπορεί να γνωρίζει κάτι σχετικά με την τύχη του.

Μάλιστα μέσω σχετικής ανακοίνωσης που είδε το φως της δημοσιότητα, οι εθελοντές ζητούν από όποιον τον δει ή θυμηθεί κάτι να επικοινωνήσει άμεσα. Η ανακοίνωση καταλήγει με παράκληση για ευρεία κοινοποίηση της πρόσφατης εικόνας του, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να εντοπιστεί ο 33χρονος γιατρός.

Αναφέρει χαρακτηριστικά:

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Βοηθάμε!!!

Αυτή ειναι η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου Αλέξη Τσικόπουλου που αναζητάμε εδώ και 39 ημέρες στην περιοχή του Φρε στην Κρήτη. Φοράει γαλάζιο φούτερ με κουκούλα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΙ – ΘΥΜΗΘΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6936806227 ( ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΦΚΑΘ ) Η στο 100 Η στο 1065

Κοινοποίηστε ελεύθερα!!!”