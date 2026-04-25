Θερμό επεισόδιο με «γαλλικά» φαίνεται να σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με τον τέως Δήμαρχο Ευάγγελο Μπουρνούς να καταγγέλλει από μικροφώνου στο Δημοτικό Συμβούλιο τον σύζυγο της Δημάρχου Δήμητρας Τσεβά για ύβρεις.

Συγκεκριμένα, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση και μετά από τοποθέτηση του κ. Μπουρνούς, ακούγεται στο περιθώριο μια φωνή απευθυνόμενη σε εκείνον η οποία ανέφερε εν είδει παραίνεσης προς τον πρώην Δήμαρχο: «Ρε Μπουρνού, πολύ προκλητικός είσαι. Θα σε γ@μήσω!»

Ευθύς αμέσως ο κ. Μπουρνούς πήρε το λόγο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε φραστική απειλή από τον σύζυγο της Δημάρχου Δήμητρα Τσεβά.

Όπως σημειώνει ο τέως Δήμαρχος περιγράφοντας το γεγονός στο aftodioikisi.gr, ο σύζυγος της Δημάρχου αντιλαμβανόμενος το λάθος του επιχείρησε να ανασκευάσει τη φράση που εκστόμισε υποστηρίζοντας ότι είπε «θα σε γανώσω», στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το περιστατικό.

Ο κ. Μπουρνούς αφηγούμενος το περιστατικό στο aftodioikisi.gr ανέφερε: Κατά τη συζήτηση του σοβαρού θέματος της ανάπλασης και διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Φλέμινγκ (σ.σ. κεντρική οδική αρτηρία στη Ραφήνα), η Δήμαρχος ζορίστηκε. Εκεί επενέβη ο σύζυγος της Δημάρχου που ήταν ο μόνος που καθόταν κοντά μου, ο οποίος τελευταία ως θεατής έρχεται για υποστήριξη στα Δημοτικά Συμβούλια, λέγοντας αυτό που είπε και ακούστηκε. Αμέσως κατήγγειλα το θέμα και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον κ. Μπουρνού να αντιδρά σε υψηλούς τόνους, απευθυνόμενος τόσο προς τον ίδιο, όσο και προς τη Δήμαρχο. «Δεν ντρέπεσαι; Εδώ είμαι. Νομίζεις ότι θα ανεχτώ πογκρόμ;» είπε, ενώ κατηγόρησε τη Δήμαρχο ότι «έφερε τον σύζυγό της για μπράβο».

Αποτιμώντας κριτικά το γεγονός, ο ίδιος σημείωσε πως «το να γινόμαστε viral στα μέσα για τέτοια θέματα δεν είναι τιμητικό», προσθέτοντας πως «το να εκβιάζει ένας πολίτης έναν πρώην Δήμαρχο είναι πρωτόγνωρο». «Είναι έκπτωση δημόσιας ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά και διερωτήθηκε προβληματισμένος: «Τι εντύπωση σχηματίζει ο πολίτης για αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά;»

Από την πλευρά της, η κα. Τσεβά ζήτησε από τον πρώην Δήμαρχο να ανακαλέσει τις εκφράσεις του, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν πρόκειται να το πράξει, τονίζοντας ότι «δεν φοβάται κανέναν», προκαλώντας τη Δήμαρχο να προσέλθει στα δικαστήρια με το βίντεο.

