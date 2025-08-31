Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Αρίλλα Θεσπρωτίας και τους Παξούς, όταν σχηματίστηκε υδροστρόβιλος, ο οποίος έγινε ορατός από αρκετά μεγάλη απόσταση.

Ο υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε μέσα στη θάλασσα και διήρκησε αρκετά λεπτά, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα με τη δίνη του νερού να υψώνεται προς τον ουρανό.

Το φαινόμενο παρακολούθησαν έκπληκτοι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να το καταγράψουν σε βίντεο και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια αστάθειας της ατμόσφαιρας και ισχυρών τοπικών ανέμων, οι οποίοι σε συνδυασμό με τη θερμή επιφάνεια της θάλασσας οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα.

Παρότι μοιάζουν εντυπωσιακοί, σπάνια προκαλούν ζημιές, καθώς τις περισσότερες φορές εξασθενούν πριν φτάσουν στην ακτή.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στη Θεσπρωτία και το Ιόνιο, με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή.

Πηγή: thespro.gr