Περισσότερα από 66 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσπρωτίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα ξένης καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, εντόπισαν και ακινητοποίησαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό έναν άνδρα.

Τα ευρήματα της έρευνας και η σύλληψη των συνεργών

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, με τη συνδρομή και των αστυνομικών σκύλων «IKARUS» και «JERRY», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

60 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 66 κιλών και 742 γραμμαρίων .

Τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μεταφορά.

Χρηματικό ποσό 1.130 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν σε άλλο σημείο ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άνδρες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως προπομποί του αυτοκινήτου που μετέφερε τα ναρκωτικά, προκειμένου να ενημερώνουν τον οδηγό για τυχόν αστυνομικούς ελέγχους.

Οι τρεις συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υ.Δ.Ε.Ε. Ηγουμενίτσας, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.