Ευτυχές τέλος είχε η περιπέτεια ενός Γερμανού στην περιοχή της Ποταμιάς, στη Γλυκή Θεσπρωτίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς («παρά πέντε») προσέκρουσε πάνω σε καλώδια του δικτύου της ΔΕΗ, προκαλώντας φωτιά.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον χειριστή να χάνει τον έλεγχο και να εγκλωβίζεται στα καλώδια του ηλεκτροφόρου δικτύου. Από την πρόσκρουση και τους σπινθήρες εκδηλώθηκε άμεσα πυρκαγιά στην υποκείμενη χορτολιβαδική έκταση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο προτού αυτή προλάβει να επεκταθεί και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Π.Υ. ο Γερμανός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του και απέφυγε τα χειρότερα.

Στο σημείο κλήθηκαν και τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο και την ασφαλή απομάκρυνση του εξοπλισμού.

Πηγή: www.epirus-tv-news.gr