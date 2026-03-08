Ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες έχουν καταγραφεί στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, σε δύο από τα σπίτια οι φθορές χαρακτηρίζονται πιο σοβαρές, ενώ σε ακόμη δύο κατοικίες έχουν εντοπιστεί μικρότερες ρωγμές.

Στο χωριό βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου για την πρώτη αποτύπωση των ζημιών, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.

Οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε στην περιοχή, με τους ελέγχους να συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης.

Θυμίζουμε ότι η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05.32, στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, ενώ είχε εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.