Ένας 11χρονος μαθητής στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μητέρας του.

Όπως περιγράφει η κα. Ελένη Σιώπη στον Αnt1, το περιστατικό συνέβη την ώρα που χτύπησε το κουδούνι και οι μαθητές ετοιμάζονταν να μπουν στην αίθουσα. Ο γιος της δέχθηκε μια μπουνιά από πίσω, έπεσε και στην συνέχεια χτυπήθηκε ξανά από άλλο παιδί.

Ο δάσκαλος που βρισκόταν στην αυλή αντιλήφθηκε το περιστατικό και οδήγησε τα παιδιά στο γραφείο της διευθύντριας. Η μητέρα καταγγέλλει ότι τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά και πως το σχολείο δείχνει να αγνοεί το πρόβλημα.

Παράλληλα, δεν ενημερώθηκε ποτέ για τον τραυματισμό του παιδιού της.

Επιπλέον, όπως καταγγέλλει, η διευθύντρια της απάντησε να μάθει ο γιος της να μην δίνει σημασία στο bullying. Η ίδια θυμάται ότι σε παλαιότερο περιστατικό η διευθύντρια είχε αναφέρει πως τα παιδιά που τον ενοχλούσαν «είναι από καλή οικογένεια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικογένειά τους έχει μικρότερη αξία.

Η κατάσταση αυτή διαρκεί τρία χρόνια και έχει οδηγήσει τον 11χρονο να αρνείται να πηγαίνει σχολείο.

Όταν ο πατέρας ρώτησε την διευθύντρια αν έχει μιλήσει με τον γιο τους, εκείνη απάντησε ότι «ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδιά».

